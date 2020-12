Horóscopo 13-12-2020

ARIES Tendrás tiempo ahora para llevar a cabo todos tus proyectos. Harás lo que más te agrada. Tus actividades sociales irán en aumento y se presentarán nuevas oportunidades en tu sector del romance. Si te encuentras en busca de pareja, estás de suerte. Lucha por lo que tanto anhelas.

Números de la suerte: 17-06-91“Asombro”

TAURO Se te hará fácil obtener aquello que necesitas. Ve de compras ya que de seguro encontrarás lo que estás buscando y al precio que mejor se acomode a tu presupuesto. Invierte en juegos o apuestas, pero sin excederte, sin irte a los extremos, con cautela.

Números de la suerte: 23-05-12“Templanza”

GÉMINIS Repite lo que deseas en forma afirmativa para que se te haga realidad. No te des por vencido cuando desees lograr algo en la vida. Asume la responsabilidad que te toca y prográmate para lo mejor. No culpes a nadie por tus problemas. Valoriza tus experiencias, buenas y malas.

Números de la suerte: 35-67-41“Genialidad”

CÁNCER Vas a sobresalir, a destacarte, a darte a conocer de una manera creativa, única, diferente. Te atreverás a ir más allá de todo convencionalismo inútil. Serás embajador de todo lo nuevo o de todo aquello que se salga fuera de lo común. Escribe, dibuja, canta, invéntatelas.

Números de la suerte: 12-13-15“Creatividad”

LEO Explora en terrenos desconocidos. Todo lo relacionado a estudios se encuentra maravillosamente aspectado para ti. Aprovecha y expande tus horizontes. Prográmate para que todo lo que lleves a cabo te resulte exitoso. No pienses jamás que no puedes, ve a ti siempre.

Números de la suerte: 53-64-75“Iluminación”

VIRGO Poseerás el valor y la energía para que termines todo lo inconcluso en tu vida, Escorpio. Préstales atención a tus sueños, ya que los mismos revelarán mensajes para ti. Ahora podrás orientarte correctamente en aquello que deseas realizar. Una persona del signo de fuego te traerá suerte.

Números de la suerte: 28-31-78“Amistad”

LIBRA Manifiesta tus talentos de la forma que más te agrade. No detengas tu proceso creativo. Confía plenamente en todo lo que hagas y en todo lo que digas. Prepárate para eventos mayores en relación a tu trabajo o estudios. La energía planetaria te encamina hacia un futuro mejor.

Números de la suerte: 66-69-27“Reencuentro”

ESCORPIO Tus deseos de explorar en lo desconocido se exaltan. Buscarás independizarte en todos los aspectos. Romperás con viejos hábitos y costumbres y muchos serán los que queden asombrados de ese cambio en ti. Tu nueva actitud ante la vida te llenará de mucha satisfacción personal.

Números de la suerte: 14-81-22“Amor”

SAGITARIO Ábrete a nuevas experiencias. Tú eres un ser innovador. Sal de todo lo que te lastima o te atrasa en la vida. Cuídate en salud y atiende los mensajes que te está enviando tu cuerpo. No permitas que algo simple o sencillo se convierta en algo complicado que luego tengas que lamentar.

Números de la suerte: 52-25-55“Diversión”

CAPRICORNIO Ten cuidado y no inviertas tus ahorros en aquello que tengas dudas. Exige todo en blanco y negro, busca la verdad, aunque algunos se molesten. Sé tú mismo y no lo que otras personas quieren o desean que tú seas. No imites ni copies a nadie. Siéntete orgulloso de ser quién eres, Piscis.

Números de la suerte: 01-13-09“Alimentación”

ACUARIO Vela por tu seguridad tanto física como emocional. No confíes en personas extrañas. Hazte cargo personalmente de todos tus asuntos. Esa persona a la cual le has pedido un favor, podría no corresponderte. Verifica doblemente lo relacionado con escrituras o firmas legales.

Números de la suerte: 25-28-69“Ambiguedad”

PISCIS Recibirás reconocimientos en tu trabajo y lograrás encumbrarte. Lo personal se enfatiza. Llegarás a acuerdos con tu pareja que resultarán sumamente satisfactorios para la relación. Serás fuente de inspiración para toda aquella persona que sepa escucharte y valorarte.

Números de la suerte: 76-53-98“Empatía”