Horóscopo 14-03-2021

ARIES Tendrás un día lleno de buenas oportunidades en el plano profesional. No te precipites a tomar decisiones de las cuales puedes arrepentirte. Deja de utilizar la cabeza en el amor. Es hora de que te dejes llevar por lo que te dicta el corazón.

Números de la suerte: 2, 7 31.“Ocasión.”

TAURO Te reencontrarás con un viejo amor que te hará reflexionar sobre lo que quieres en tu relación de pareja. Debes controlar tus impulsos y poner en la balanza lo bueno y lo malo que estás viviendo. Comienza a cuidar tu cuerpo, retoma el ejercicio físico.

Números de la suerte: 15, 26, 51.“Atención.”

GÉMINIS No dejes que prestar atención a las cosas que debes hacer en el trabajo, es probable que tengas poco tiempo para terminar una tarea que te han encargado. Vuelve a reunirte con amigos o compañeros de trabajo. La vida social ayudará a despejarte.

Números de la suerte: 14, 33, 60.“Concentración.”

CÁNCER Empieza a reconocer las cosas buenas que te da la vida. Una mirada positiva te ayudará en el día a día. No dejes que terceros influyan en tus decisiones personales. Un amigo/a te invitará a un viaje que no puedes perderte. No lo pienses tanto.

Números de la suerte: 9, 32, 43.“Decisión.”

LEO Tu relación de pareja no transita un buen momento. Puede servirte vivir un tiempo solo/a . La soledad puede enseñarte grandes lecciones sobre tu vida. Estás en un buen día para decidir sobre inversiones o compras importante que pueden marcar tu futuro.

Números de la suerte: 2, 21, 47.“Porvenir.”

VIRGO No puedes vivir pidiendo perdón o viviendo con culpa por todo lo que haces. Todos nos equivocamos y tenemos errores. Si los canalizas y aprendes de ellos te convertirán en una mejor persona. Ya es hora de que comiences una dieta, tu cuerpo lo necesita.

Números de la suerte: 1, 44, 50.“Liberación.”

LIBRA Comienza a vivir de forma más intensa el amor, es probable que estés perdiendo las ganas de estar al lado de la persona que te acompaña, vuelve a reconquistarlo/a. Tu orgullo te jugará una mala pasada en el seno de tu familia. Debes actuar con prudencia.

Números de la suerte: 19, 38, 56.“Encanto.”

ESCORPIO Debes mantenerte firme y no caer en la tentación de estar con otra persona. Es preferible sentarte con tu pareja y ser sincero/a sobre tus sentimientos. Gran día de suerte, puede ingresar un dinero adicional que no tenías contemplado. Date tus gustos.

Números de la suerte: 2, 16, 45.“Fidelidad.”

SAGITARIO El trabajo te tiene mal en lo físico y mental. Busca lograr desenchufar de las responsabilidades y tareas que te aquejan día a día. Tu pareja necesita que le prestes más atención. Busca mimarlo/a y hacerle sentir que realmente quieres compartir con él/ella.

Números de la suerte: 17, 30, 48.“Equilibrio.”

CAPRICORNIO Debes escuchar los consejos de amigos o seres queridos. Ellos te conocen y pueden ayudarte a transitar momentos complicados que puedes llegar a vivir en breve. Piensa en renovarte, un cambio de look o cambio de guardarropas puede cambiar tu cabeza.

Números de la suerte: 3, 13, 51.“Apoyo.”

ACUARIO Debes enfrentar tus miedos, vives esquivándolos. Si no comienzas a resolverlos comenzarán tus problemas, no solo en lo personal sino también en lo laboral. Deja de vivir reprochando todo a tu pareja, la paciencia se le terminará y lo lamentarás.

Números de la suerte: 11, 24, 49.“Aceptación.”

PISCIS Vuelves a vivir conflictos y confrontaciones con compañeros de trabajo. Si ya has hecho todo a tu alcance para solucionarlos analiza tu futuro laboral. Deja de trasladar tus problemas en el seno de tu familia. Busca disfrutar de ellos y tomarlos como un cabe a tierra.

Números de la suerte: 4, 23, 46.“Cambios.”