Horóscopo 14-04-2020

ARIES Evita alterarte por pequeñeces. Es momento de hablar responsablemente, de llegar a acuerdos con aquellos cercanos a ti. Ejerce control sobre toda impulsividad. Ten presente que los ataques de ira y las peleas o discusiones a gritos no conducen a nada positivo.

Números de la suerte: 11, 26, 42.“Determinación.”

TAURO Desarrolla paciencia y mantente en terreno conocido. Trabajo y profesión se enfatizan pero no permitas que te presionen volcando sobre ti mayores responsabilidades de las que hasta ahora tienes. Exprésate con seguridad y pon en claro toda duda que tengas.

Números de la suerte: 4, 34, 39.“Cambios.”

GÉMINIS Conflictos con una persona muy cercana a ti crearán serios problemas dentro de tu círculo familiar. Toma las cosas con calma y analiza detenidamente esa situación para que puedas resolverla inteligentemente y en beneficio de todos los que puedan verse afectados. No es momento de peleas.

Números de la suerte: 4, 43, 50.“Ambición.”

CÁNCER Tu vida social te da esa chispa de energía que te lleva a soñar con planes futuros para viajar y ponerte en contacto con personas conocidas o familiares que viven en el extranjero. Mientras tanto, llámalos y dales cariño. La seguridad que tengas en ti mismo será tu carta de triunfo.

Números de la suerte: 13, 34, 57.“Cautela.”

LEO Lo espiritual juega ahora un papel importante en tu vida. Activa tu mente psíquica y verás cómo te recuperas en salud tanto física como emocional. Descansa y alímentate bien y protégete para evitar enfermedades o problemas físicos que te puedan aquejar.

Números de la suerte: 3, 44, 59.“Armonía.”

VIRGO Disfruta del calor de tu hogar junto a los tuyos. Estarás muy precavido cuidándote de no cometer errores. Está bien, pero no te pongas tanta presión ya que no te conviene especialmente por tu salud. Serénate y verás que todo irá poco a poco cayendo en su lugar.

Números de la suerte: 8, 14, 36.“Precaución.”

LIBRA Comienza a edificar tu futuro sobre bases sólidas, firmes, estables. Tú tienes el potencial para salir adelante y destacarte. Medita, escucha la voz interior que es la que te dirá exactamente hacia dónde dirigir tus energías. Invierte tu valioso tiempo en tu presente, en el aquí y el ahora.

Números de la suerte: 10, 28, 58.“Vitalidad.”

ESCORPIO Sitúate en el lugar que tienes que estar y no permitas que otros te vengan a decir lo que tienes o no que hacer. Te responsabilizas y te organizas en todos los aspectos de tu vida. Buscarás respuestas a aquello que te inquieta y que quieres resolver o superar en la vida.

Números de la suerte: 19, 30, 52.“Pasión.”

SAGITARIO Te concentras en encontrar respuestas sobre el porqué de tus acciones o actitudes. Buscas desenvolverte en lo que te cause satisfacción personal pero deseas estar bien seguro de que estás en el camino correcto. Es tiempo de escarbar en tu interior y definir tus metas.

Números de la suerte: 1, 11, 37.“Exteriorizar.”

CAPRICORNIO Te verás envuelto en nuevas oportunidades y tu buen sentido de organización te llevará a ser el que lleve las riendas en toda empresa, proyecto, negocio o asociación. Nacen nuevas inquietudes en tu vida lo que te llevará a buscar cambiar el estilo de vida que tienes en el presente.

Números de la suerte: 18, 34, 56.“Encuentros.”

ACUARIO La inseguridad y la timidez serán los responsables de tus fracasos amorosos. Atrévete a llamar a esa persona que tanto te interesa y exprésale sin miedo alguno tus verdaderos sentimientos. Sal de los complejos y atrévete a ser feliz. Permite que otros te conozcan y te amen.

Números de la suerte: 4, 21, 30.“Decisión.”

PISCIS Una experiencia espiritual te llevará a ver una gran verdad que por mucho tiempo te has estado negando a ver. Ten mucho cuidado al decir lo primero que llegue a tu mente. Analiza bien tus palabras antes de expresarte.

Números de la suerte: 34, 45, 60.“Plenitud.”