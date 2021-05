Horóscopo 14-05-2021

ARIES Te sentirás confiado, tranquilo y realizado en la vida. Inspiración no te faltará para envolverte en temas que tengan que ver con lo espiritual. Júpiter, en tu casa doce, te llevará a explorar en temas religiosos que renueven tu fe y te lleven a experimentar la verdadera felicidad.

Números de la suerte: 5, 41 ,54.“Reconciliación.”

TAURO Estás muy claro ahora hacia dónde vas en relación a aquello que tanto deseas. Espera buenas noticias del extranjero. Júpiter, en tu casa de las amistades, te impulsa a compartir. Te pondrás al día en todo aquello que les agrade y tomarás más tiempo del tuyo para compartir en grupo.

Números de la suerte: 25, 54, 59.“Meditación.”

GÉMINIS Te encuentras en la mejor posición para destacarte y triunfar en el trabajo, carrera o profesión. Júpiter te favorece para el logro de tus metas. Todo se te hará más fácil. Estableces nuevas prioridades que te ayudarán a organizarte tanto en el plano personal como profesional.

Números de la suerte: 3, 21, 45.“Relaciones.”

CÁNCER Tienes luz verde para viajar ya que Júpiter se encuentra lanzando su energía positiva sobre todo aquello que esté relacionado con los viajes en especial al extranjero. Empaca tus cosas que es tiempo de salir, explorar nuevas tierras y lanzarte en nuevas y excitantes aventuras.

Números de la suerte: 14, 33, 46.“Perseverancia.”

LEO Júpiter pone encanto, placer y romance en tus relaciones sentimentales. Podrás proyectar más sensualidad, lo que te llevará a ser toda una estrella en el arte de amar. Es tiempo de nuevos comienzos, de cambios, de grandes transformaciones en tu vida que te llevarán al éxito.

Números de la suerte: 1, 16, 28.“Valores.”

VIRGO Júpiter favorece ahora toda relación sentimental ya que entra hoy en tu casa de las asociaciones. Suenan las campanas para aquellos que han estado haciendo planes para el futuro junto al ser amado. Toda unión, bien sea sentimental, así como de negocio, promete ser exitosa.

Números de la suerte: 11, 32, 47.“Esfuerzo.”

LIBRA Energías no te faltarán ahora con Júpiter afectando positivamente tu casa de la salud. Aprovecha para hacerte exámenes de rutina que has estado ignorando y para realizar actividades que beneficien tu salud. Comienza el día llevando a cabo una rutina de ejercicios si es que no la tienes.

Números de la suerte: 10, 26, 45.“Revelarse.”

ESCORPIO Júpiter, en tu casa quinta, te llena de encanto y despierta como nunca tu amor por la vida y tu alegría de vivir. Gravitan hacia ti personas jóvenes, niños, adolescentes en busca de tu calor y de tu amistad. La buena suerte te ilumina y no faltará a tu lado quien alegre tus días.

Números de la suerte: 20, 43, 49.“Prioridades.”

SAGITARIO Excelente periodo para reunirte con tus seres queridos ya que el hogar se convierte en tu remanso de paz. Disfrutarás de mayor comprensión y armonía en el mismo. Todo lo que sea decoración y embellecimiento está brillantemente aspectado bajo la presencia de Júpiter.

Números de la suerte: 4, 24, 53.“Desilusiones.”

CAPRICORNIO Se exalta todo lo relacionado al arte, la música y a la naturaleza. Júpiter, en tu tercera casa, exalta tu palabra, tu comunicación para que te expreses con dulzura y claridad hacia los demás. Aprovecha para pedir aquello que consideras justo y necesario para tu vida.

Números de la suerte: 7, 34, 51.“Autocontrol.”

ACUARIO Tu buen gusto por las cosas de valor se exalta, por lo que sabrás exactamente en que invertir ya que tienes ahora a Júpiter en tu casa del dinero. Se te facilita la manera de aumentar el mismo, bien sea por medio de un nuevo trabajo, así como por golpes de suerte e inversiones.

Números de la suerte: 24, 44, 50.“Confianza.”

PISCIS Júpiter entra hoy en tu primera casa trayendo encanto, carisma y poder de comunicación a tu vida, además de exaltar como nunca tu gran personalidad. Estarás muy pendiente de tu apariencia personal. Te inclinarás por el último grito de la moda, bien sea en peinado, maquillaje o ropa.

Números de la suerte: 13, 17, 38.“Pies sobre la tierra.”