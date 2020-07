Horóscopo 14-07-2020

ARIES No sigas cargando con problemas ajenos, ni sigas sufriendo por quien no sufre por ti. Basta ya de lamentaciones. Pon en práctica lo que has aprendido de tus experiencias pasadas especialmente en asuntos del corazón. Lleva a cabo un inventario y corrige las fallas que encuentres en el mismo.

Números de la suerte: 11, 32, 59.“Compromiso.”

TAURO Se impone que enfatices ahora en lo natural. En asuntos de amor tendrás mucha suerte, lánzate sin miedo alguno a la conquista si estás soltero(a). Atiende tu salud, buscando la manera de envolverte en algún plan que te estimule a alimentarte sabia y saludablemente.

Números de la suerte: 4, 37, 60.“Accionar.”

GÉMINIS Une esfuerzos con familiares o amistades para que puedas poner en acción tus planes. Busca nuevas fuentes de información en lo relacionado a inversiones y pon a correr tu dinero. Finaliza todo asunto legal. La ayuda de un profesional o de alguien con experiencia será necesaria.

Números de la suerte: 8, 27, 41.“Compañerismo.”

CÁNCER Una persona de tu pasado vendrá a sacudir, a interferir en una relación actual. Sé sincero al expresar tus sentimientos ya que no tienes nada que ocultar. Lo que no funcionó en el pasado no va a funcionar ahora y en esto debes estar bien claro. No repitas viejos errores.

Números de la suerte: 13, 21, 34.“Superación.”

LEO Es momento de reforzar tus relaciones personales. No lo sigas dejando para después o las mismas se irán deteriorando. Te sorprenderás de los cambios que puedas lograr para que tu relación perdure. Se impone un intercambio de sentimientos entre tú y tu pareja.

Números de la suerte: 17, 40, 54.“Reflexión.”

VIRGO Atrévete a arriésgate en aquello que temes ya que la suerte está de tu lado ahora. Toda inversión de dinero promete ser exitosa si balanceas el pro y el contra cuidadosamente. Se más optimista en cuanto a tus expectativas ya que todo saldrá hoy como tú deseas.

Números de la suerte: 3, 36, 47.“Seguridad.”

LIBRA Que nadie se interponga en tu camino hacia tu felicidad. Visitas inesperadas serán motivos de alegría. Acepta invitaciones y sobre todo diviértete, pero responsablemente ya que te hace mucha falta relajarte y compartir con tus amistades. Proponte disfrutar de cada momento de tu existencia.

Números de la suerte: 7, 20, 34.“Crecimiento.”

ESCORPIO Una persona mayor tratará de dominarte y fiscalizar tu vida paso a paso. Complacer a todo el mundo es tarea imposible. Sé paciente y persistente. Los cambios que estás llevando a cabo en tu vida personal, no son del agrado de muchos, pero es lo que tú deseas o quieres hacer.

Números de la suerte: 17, 30, 41.“Sacrificio.”

SAGITARIO Investiga toda situación en tu vida antes de dar consejo. Ante cualquier problema mantente sereno, neutral. No hables, opines o critiques aquello que no conoces bien a fondo. Piensa bien lo que vas a decir ya que lo que digas hoy te afectará negativa o positivamente en lo personal.

Números de la suerte: 31, 44, 60.“Entusiasmo.”

CAPRICORNIO Corrige actitudes derrotistas y satúrate de paz infinita con la convicción de que vas a lograr tus objetivos. Lleva las cosas a cabo sin intermediarios. La presencia de otras personas en tus asuntos solo logrará complicar o enredarlo todo. Confía en tu buen juicio.

Números de la suerte: 4, 14, 37.“Satisfacción.”

ACUARIO Se ponen a prueba hoy tus niveles de tolerancia, de paciencia. El tratar de ayudar a otros, contrario a lo que puedas pensar, podría traerte problemas. Permite que cada cual resuelva lo suyo. Ahorra tu energía y piensa en ti primero. Relájate y diviértete junto a tus seres queridos.

Números de la suerte: 2, 31, 47.“Aceptación.”

PISCIS Se ponen a prueba hoy tus niveles de tolerancia, de paciencia. El tratar de ayudar a otros, contrario a lo que puedas pensar, podría traerte problemas. Permite que cada cual resuelva lo suyo. Ahorra tu energía y piensa en ti primero. Relájate y diviértete junto a tus seres queridos.

Números de la suerte: 10, 29, 55.“Desarrollo.”