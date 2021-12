Horóscopo 14-12-2021

ARIES Deja de manipular a tu antojo a tu pareja. Las decisiones deben tomarse de a dos con el consentimiento de ambos. No siempre tienes la razón en todo. Busca profundizar los lazos con tus amigos/as más cercanos, no todo siempre es superficial.

Números de la suerte: 21,25,56.“Consenso.”

TAURO No debes tener miedo a los cambios. Tu vida laboral y profesional está a punto de sufrirlos. Debes ser fuerte para poder canalizar estos de manera positiva. Empieza a abrir tu corazón, no rechaces toda persona que se acerca a ti o te quedarás solo/a.

Números de la suerte: 12,45,47.“Apertura.”

GÉMINIS Un momento muy bueno con amigos podría ser la excusa ideal para comenzar a tomar decisiones importantes en tu vida personal. Recibirás muchos consejos importantes que pueden ayudarte. Comienza a beber más agua por la mañana.

Números de la suerte: 31,43,55.“Reacomodamiento.”

CÁNCER Tendrás una fuerte desilusión por parte de un compañero/a de trabajo. No tomes esto como algo trágico en tu vida, sino que debes comprender que no todos tienen tus mismos valores y forma de pensar. Retoma los ejercicios aeróbicos, van a ayudarte.

Números de la suerte: 3,24,50.“Valentía.”

LEO Poco a poco lograrás transformarte en un líder y referente dentro de tu grupo de trabajo. Hoy es un buen día para demostrar todo lo que has aprendido. Tu egocentrismo comienza a traerte inconvenientes en el plano amoroso. Aprende a escuchar más.

Números de la suerte: 1,33,35.“Resultados.”

VIRGO Busca las respuestas en tu interior para hacer frente a los problemas con seres queridos. Debes centrarte en tus raíces y recurrir a tus valores para lograr las respuestas correctas. Se acerca una gran fiesta, es probable que encuentras un amor.

Números de la suerte: 19,29,41.“Meditación.”

LIBRA Día importante para estrechar lazos de amistad con alguien que estás conociendo hace poco tiempo, pese a que te cuesta a veces confiar mucho en la gente nueva en tu vida, esta persona ha causado una grata impresión en ti. Vuelve al gimnasio.

Números de la suerte: 13,39,49.“Unión.”

ESCORPIO Es probable que hoy recibas un llamado de atención de alguno de tus superiores o incluso de algún compañero de trabajo. Es tiempo de hacer nada, solo dejarte llevar por la corriente, llegarás a lugares muy buenos que quizás ni siquiera imaginaste.

Números de la suerte: 14,43,47.“Corrección.”

SAGITARIO Vives pensando en el dinero, tómate el día para reflexionar sobre tu vida, sobre lo que has conseguido y lo que te has perdido. Es hora de poner en la balanza y valorar las cosas. Debes ser sincero/a con tu pareja, deja de esquivar el momento y enfrenta tus problemas.

Números de la suerte: 4,37,52.“Análisis.”

CAPRICORNIO No pedir perdón no significa que tú tengas la razón. Aceptar que uno se equivoca es tener grandeza. Empieza a crecer. Un día excelente para realizar esa inversión que tanto pensabas, pero que tanto miedo le tienes. Hoy es tu día, no lo desaproveches.

Números de la suerte: 1,18,42.“Crecimiento.”

ACUARIO Transitas tu vida con miedos e inseguridades que no te ayudan a definirte tanto en lo profesional como en tu vida amorosa. Debes buscar ayuda profesional que te organice las ideas y te ayude a enfrentar tus limitaciones. Día para cambiar de look.

Números de la suerte: 34,51,54.“Volver a empezar.”

PISCIS Te invitarán a la planificación de un viaje que nunca hubieses imaginado realizar. No lo descartes, puede ser una buena oportunidad para salir de tu rutina. Puede que hoy los gastos excedan un poco tu presupuesto, no te desesperes todo se acomodará.

Números de la suerte: 5,23,54.“Apertura.”