Horóscopo 15-07-2020

ARIES Tu pareja te demostrará su amor complaciéndote, así como también disfrutará junto a ti de toda nueva aventura. Hay mucha energía cósmica trabajando a tu favor, lo que te traerá muchos cambios y ajustes a tu vida. Todo será para evolucionar.

Números de la suerte: 10, 14, 31.“Responsabilidad.”

TAURO Es momento de relajarte. Complácete haciendo algo que te llene de satisfacción personal. Explora los temas profundos como lo son las vidas anteriores, el más allá, lo espiritual y toma en cuenta una transformación personal. Podrás mirar hacia atrás y dar punto final a lo desagradable de tu vida.

Números de la suerte: 31, 43, 56.“Decisiones.”

GÉMINIS Tienes que echar por delante tus ambiciones y sueños para que puedas hacerlos realidad. Haz un recuento de todo lo que te sacrificaste por cosas inútiles, lo que has dado y lo que recibiste. Quédate con lo que sirve de estas experiencias y lo demás sácalo de tu vida.

Números de la suerte: 10, 23, 58.“Proyección.”

CÁNCER Construye tu felicidad con pensamientos positivos. Libérate de las ataduras que de alguna manera te prohíben darle la bienvenida al amor, a la felicidad que te mereces. Renuncia a todo sentimiento de angustia o depresión. Afirma, decreta y afirma tu elección de ser feliz.

Números de la suerte: 1, 23, 57.“Entereza.”

LEO Conviértete en tu mejor amigo y cuídate, mímate y ámate mucho. Es momento de frenar, disminuir la velocidad y la prisa que ha estado reinando en tu vida. Saca un momento para meditar, respirar profundamente, estar en silencio, y relajar tu mente y tu cuerpo.

Números de la suerte: 14, 40, 54.“Éxitos.”

VIRGO No te desanimes si lo que tú esperas no se dio. Vienen cosas más beneficiosas para ti. Tu determinación hacia aquello que deseas es muy importante para que llegues con éxito a la meta que te has trazado. No importa la labor que realices obtendrás el mérito que te mereces.

Números de la suerte: 3, 24, 39.“Superación.”

LIBRA Tendrás una visión más clara de quienes son realmente tus verdaderos amigos. Entre tus amistades o grupos a los cuales perteneces habrá una reorganización o confrontación de realidades que sacarán a la luz problemas ocultos que necesitan resolverse lo antes posible.

Números de la suerte: 8, 29, 50.“Colaboración.”

ESCORPIO Podrás contar ahora con la ayuda de tus familiares y amigos para salir de una situación económica incómoda. Tu intuición aportará luz a tus decisiones haciendo que tus probabilidades de éxito sean mayores. En el amor compartirás momentos de gran pasión con tu pareja.

Números de la suerte: 13, 33, 49.“Firmeza.”

SAGITARIO Ya nada te detiene. Expresarás tus más íntimos sentimientos sin reserva alguna. Evita a toda costa envolverte en discusiones o argumentos de temas controversiales. Canaliza tus energías en iniciar un nuevo proyecto o poner en marcha lo que tienes ahora en mente.

Números de la suerte: 2, 30, 52.“Armonía.”

CAPRICORNIO No alimentes pensamientos negativos. Los cambios y las explosiones emocionales de tu parte han puesto tensión en tu círculo familiar. Acepta que otros no compartan tus ideas. Si se te hace difícil convencerlos ve en busca de apoyo, pero no te alejes de los que no están de acuerdo contigo.

Números de la suerte: 7, 21, 44“Soluciones.”

ACUARIO Aunque tu situación económica esté difícil, mantente a flote que esta situación será pasajera y muy pronto volverás a gozar de esa estabilidad financiera que tanto deseas. Un golpe de suerte te pondrá al día y puede que te brinde ese dinero extra para unas merecidas vacaciones.

Números de la suerte: 21, 33, 55.“Reflexión.”

PISCIS Aunque pienses que es imposible, si buscas pareja la encuentras en el parque, el gimnasio, clases de baile en fin en donde puedas ejercer algún tipo de actividad física. Tu círculo social se expande y entran en el mismo personas diferentes y una de ellas dejará una buena impresión en ti.

Números de la suerte: 4, 21, 50.“Sinceridad.”