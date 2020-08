Horóscopo 15-08-2020

ARIES Vivirás una situación en el plano amoroso que puede traerte desagradables recuerdos. Muchas veces es mejor terminar algo que intentar recomponerlo sobre bases poco sólidas. No temas a los cambios todo se irá encaminando. Visita al traumatólogo.

Números de la suerte: 9, 35, 38.“Admisión.”

TAURO Ya es hora de que sientes cabeza. Tanto en tu vida personal como laboral, la adolescencia ya paso hace tiempo, pero sigues viviendo en ella. La gente no te respetarás si no comienzas tú a respetarte. Un amigo te propondrá un negocio. Cuidado con la amistad.

Números de la suerte: 2, 4, 17.“Madurez.”

GÉMINIS Regálale tiempo a tu pareja. No centres toda tu vida en el trabajo y las responsabilidades de tu profesión. Todos te lo agradecerán. Sigues teniendo un corazón de niño, eso es bueno y debes expresarlo abiertamente con todos los que te rodean.

Números de la suerte: 11, 32, 59.“Compromiso.”

CÁNCER Podrás sentirte atraído/a por una tercera persona en tu relación de pareja. Ten cuidado con los impulsos, analiza que es lo que te conviene y lo que ganas y pierdes. No puedes seguir peleando y discutiendo con tus amigos. Es hora de un dialogo sincero.

Números de la suerte: 34, 41, 58.“Aventura.”

LEO Deberás enfrentarte a alguien que tiene muchas influencias en tu trabajo, pero no puedes dejar que te pase por encima, no permitas que esto suceda, si lo dejas pasar ahora, siempre será así. Buen día para comenzar a planificar un viaje o escapada.

Números de la suerte: 30, 42, 53.“Imposición.”

VIRGO Recuerda que no tienes por qué influir en la vida de los demás todo el tiempo, si alguien está haciendo algo que no consideras correcto intenta aprender que no todos piensan igual. Regálate tiempo para ti, busca atractivos que te despejen la cabeza.

Números de la suerte: 13, 46, 57.“Diversidad.”

LIBRA No tengas culpas en gastar dinero. Te has ganado el mismo con esfuerzo y sacrificio. Es hora de que comiences a darte tus gustos. Una persona muy importante te dará un consejo vital para tu progreso laboral, escúchala atentamente puede darte resultados.

Números de la suerte: 4, 33, 58.“Reconocimiento.”

ESCORPIO Comienza por hacer pequeños cambios en tu actitud, necesitas darte más ánimos para levantarte en las mañanas, intenta comenzar el día con una rutina de ejercicios que te ayude a despertar lleno de energía. Vive el amor con tu pareja a pleno.

Números de la suerte: 13, 31, 56.“Esperanzas.”

SAGITARIO Vives poniéndote límites implícitos en toda tu vida. Tómate este día para hacer las cosas que te gustan y siempre las relegas. Deja de pensar por un día en los otros. Comienza a cuidar mejor de tu cuerpo, es probable que enfrentes algunos dolores por la noche.

Números de la suerte: 5, 44, 53.“Disfruta.”

CAPRICORNIO Un viejo amor tocará tu puerta y te pondrá en una situación complicada de resolver. No puedes tener el corazón compartido, cuidado con dañar a terceros por egoísmo. Es un gran día para ir de comprar y renovar toda la casa. No escatimes en gastos

Números de la suerte: 21, 28, 49.“Decisiones.”

ACUARIO Comenzarás una nueva etapa en el amor. Evita cometer los mismos errores del pasado, debes ser un poco más reflexivo a la hora de comportarte. Puedes sentirte decepcionado por el actuar de una persona muy allegada. No proyectes tus decisiones en los otros.

Números de la suerte: 13, 44, 53.“Renacer.”

PISCIS Deja de lado los rencores con tu pareja. Debes aprender a perdonar y comenzar de nuevo. Si estás dispuesto/a hazlo sinceramente. Estás dejando de lado muchas cosas que te gustan por darle prioridad al trabajo. Las consecuencias se harán sentir.

Números de la suerte: 1, 7, 40.“Reencuentro.”