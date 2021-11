Horóscopo 16-11-2021

ARIES El mucho trabajo y las tensiones creadas en el mismo podrían llevarte al desgaste físico y mental de tus energías. Es obligatorio que separes tiempo para ti. Tienes que tomar las cosas con calma y pensar que tu salud está primero que nada. Se te perdona que seas algo egoísta.

Números de la suerte: 44,3,29.“Calma.”

TAURO Deja que tu intuición te guíe y lleva a cabo diariamente afirmaciones positivas para que fortalezcas tu fe. En asuntos de amor ten ahora mucho, pero mucho cuidado y sobre todo paciencia. Diviértete, pero sin entregar tu sensible corazón en lo que por el momento promete ser una simple amistad.

Números de la suerte: 12,6,40.“Intuición.”

GÉMINIS Pon todo tu entusiasmo e interés en lo que estés realizando. Resalta en ti ese algo que te hace ser tan especial y atractivo hacia los demás. Tus expresiones te delatan. No podrás disimular cuando algo te gusta o te disgusta. Mantén una actitud positiva ante todo o todos.

Números de la suerte: 13,9,21.“Entusiasmo.”

CÁNCER Vuelven las peleas y discusiones en la pareja. Si te centras en problemas banales vivirás discutiendo y con conflictos permanentes. Ambos deben reflexionar sobre qué tipo de relación desean mantener. No descuides tu aspecto físico, vuelve al gimnasio.

Números de la suerte: 1,45,5.“Descanso.”

LEO Esfuérzate a terminar o mejorar lo que hasta hoy no has podido completar. La suerte te sonríe en los juegos de azar, pero no te arriesgues demasiado. Del extranjero te llegarán noticias de alguien muy especial en tu vida. Ponte en contacto con lo que podría ser tu fuente de felicidad.

Números de la suerte: 10,31,9.“Suerte.”

VIRGO No descuides tus responsabilidades. Únete más a tu familia en estos tiempos tan difíciles. Préstale mayor atención a tu hogar y a todo lo que se relacione con el mismo. Dale una mano amiga a aquellas personas jóvenes que estén necesitadas de orientación o de alguien que los escuche.

Números de la suerte: 20,17,31.“Unión.”

LIBRA Tu fuerza de voluntad te lleva a alcanzar lo que deseas. Presta atención a tu vida sentimental. Pon de tu parte para que reine la paz, la comunicación y la comprensión en tus relaciones sentimentales. No pierdas el tiempo en lo que no prospera, ni en lo que no te ofrece estabilidad.

Números de la suerte: 40,17,6.“Voluntad.”

ESCORPIO Continúa abriéndote paso hacia el futuro, no te detengas. Todo lo que implique cambio o renovación se encuentra muy bien aspectado para ti en el día de hoy. Es tiempo de que te envuelvas en nuevos proyectos. No sigas viviendo en el pasado ni alimentes más rencores.

Números de la suerte: 22,35,4.“Futuro.”

SAGITARIO No permitas que sigan jugando con tus sentimientos. Ponle la ficha del tranque a esa persona que no se decide. Que se quede a tu lado lo que te conviene. Dirígete hacia otros horizontes. Acaba de una vez y por todas con la fantasía en el amor y plántate en la realidad del momento actual.

Números de la suerte: 11,22,3.“Realidad.”

CAPRICORNIO Se acercará a ti en busca de perdón alguien que trató de hacerte daño. Perdona y saca de tu mente y corazón todo pensamiento negativo. Lo nuevo, lo inesperado te sorprenderá hoy. Acepta con agrado todo lo que llegue a ti ya que, de alguna manera, te conviene.

Números de la suerte: 8,41,32.“Perdonar.”

ACUARIO Ideas y nuevos proyectos brotan de tu mente para hacerlos realidad. Pon en orden tu vida para que puedas dar lo mejor de ti. Lo económico se encuentra muy bien aspectado en estos momentos y le sacarás buen provecho a todo lo que esté relacionado con compra o ventas de propiedades.

Números de la suerte: 2,36,19.“Orden.”

PISCIS Las nubes negras que puedan aparecer en tu vida desaparecerán tan pronto como aparezcan ya que no habrá nada que pueda perturbar tu paz. Tus sueños y esperanzas se realizan. Poseerás la determinación de poder enfrentar los problemas sin tener que recurrir a la ayuda de nadie.

Números de la suerte: 3,10,15.“Sueños.”