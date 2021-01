Horóscopo 17-01-2021

ARIES Gran momento de tu vida profesional. Cerrarás acuerdo y trabajos que tanto esperabas. No te relajes en este momento. Si no puedes ser sincero con tu pareja debes replantearte tu futuro con ella.

Números de la suerte: 17, 33, 58.“Proyección.”

TAURO Sabes que puedes contar con tus seres queridos para confiar tus problemas. No te cierres a intentar solucionar todo tu solo/a. Buen augurio para un nuevo negocio, es hora de llevarlo adelante.

Números de la suerte: 11, 37, 55.“Confianza.”

GÉMINIS Tu optimismo te hará superar todos tus problemas económicos. Tienes el potencial para transformar todo lo que tocas. Mejora tu relación laboral con tus compañeros, es la única forma de crecer en tu profesión.

Números de la suerte: 1, 29, 40.“Superación.”

CÁNCER Si no escuchas a las personas que realmente te quieren seguirás cometiendo error tras error. Toma los consejos y analiza que es lo que más te conviene. Concéntrate en una alimentación sana

Números de la suerte: 4, 35, 39.“Confianza.”

LEO Te sentirás que todo se te viene encima, pero la solución está más cerca de lo que piensas. Despeja tu cabeza para que tus ideas fluyan. No permitas que tu familia se inmiscuya en tu relación de pareja.

Números de la suerte: 2, 42, 50.“Superación.”

VIRGO No puedes encarar tu vida basándote en tendencias supersticiosas. Busca ser más racional y reconocer lo que tú haces mal. Has un viaje en familia para recomponer los lazos.

Números de la suerte: 4, 28, 51.“Racionalismo.”

LIBRA Tu organización de terror. Busca ayuda para encaminarte en lo laboral o perderás oportunidades inmejorables. Los conflictos en la pareja vuelven a ser un tema recurrente. Usa tu cabeza.

Números de la suerte: 1, 21, 37.“Cuidado.”

ESCORPIO Recuerda que no todos tienen la mirada de la vida que tú. No intentes imponer tu forma de ver las cosas. Es más fácil consensuar. Cuida tu bolsillo y tus gastos innecesarios.

Números de la suerte: 12, 50, 58.“Apertura mental.”

SAGITARIO Buen momento para realizar viajes, escapadas o excursiones con grupos de amigos. Busca revivir aquellos momentos felices. No te desesperes por los resultados en el trabajo. Todo llega a su debido momento.

Números de la suerte: 11, 32, 44.“Disfrutar.”

CAPRICORNIO Deberás ser fuerte para apoyar a tu familia. Necesita que seas un pilar fundamental y que logre la armonía interna. Excelente momento en la pareja, fluye el amor y la pasión

Números de la suerte: 13, 29, 30.“Compromiso.”

ACUARIO Las cosas no son siempre como tú las quieres. No te enojes si no salen como tú deseas. Tu pareja te reprochará la desatención y la falta de compromiso. Escucha antes de actuar.

Números de la suerte: 19, 48, 60.“Respetar las opiniones.”

PISCIS Poco a poco irás recuperando tu lugar en el trabajo. El esfuerzo y la dedicación que has puesto comienzan a dar sus frutos. Busca ser el apoyo de tus amigos, no un verdugo que juzga.

Números de la suerte: 14, 44, 55.“Esperanza.”