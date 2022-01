Horóscopo 18-01-2022

ARIES La energía planetaria te llevará hacia lo sorpresivo y nunca experimentado por ti. Los solteros, separados y divorciados tendrán nuevas oportunidades de formar un nido. Sal del miedo y la inseguridad. Sé transparente al demostrar tus sentimientos.

Números de la suerte: 7,21,34.“Reflexión.”

TAURO Abres los ojos a realidades que te negabas a aceptar. Estarás más sabio, más seguro de todo lo que hagas y. No te eches encima los problemas de los demás, deja que maduren y aprendan de sus propias experiencias.

Números de la suerte: 6,30,39.“Impulso.”

GÉMINIS Nuevas amistades llegan a tu vida para endulzar y embellecer tu existencia. Deudas económicas y kármicas serán saldadas. Si estás en busca de tu media naranja o de una amistad especial, muévete a lugares donde tu extraordinaria intuición te indique.

Números de la suerte: 21,27,41.“Firmeza.”

CÁNCER Viajes, política y educación se exaltan. Tus horizontes se expanden. Te mueve ahora un deseo intenso de servir, ayudar y colaborar con los más necesitados. Estarás muy serio y responsable, dedicado a lo que es tu misión en la vida.

Números de la suerte: 9,13,57.“Desahogo.”

LEO Estarás más cauteloso y precavido en el amor. Se quedará a tu lado la persona que te inspire, te ame y te acepte incondicionalmente. Si has estado solo(a) en busca de tu alma gemela, te llegó tu periodo de brillar. Si estás unido a alguien, ha llegado tu momento de la verdad.

Números de la suerte: 15,23,53.“Tolerancia.”

VIRGO Sé fiel y honesto en todas tus relaciones. Rechaza esas oportunidades románticas fuera del matrimonio. Recuerda que ningún triángulo amoroso te hará feliz. La ley del karma es inexorable y según haces te harán. No te envuelvas con nadie que no te inspire total confianza.

Números de la suerte: 19,36,59.“Reconciliación.”

LIBRA Problemas íntimos y familiares se solucionan. Confiaste en quien no debiste confiar, pusiste tu fe en quien no tenía nada que ofrecerte, y gracias a esas tristes pero valiosas experiencias te has fortalecido. Te encuentras ahora mejor preparado para triunfar.

Números de la suerte: 2, 34, 44.“Reconocimiento.”

ESCORPIO No te estanques en lo que fue hermoso en tu ayer y ponte a vibrar con el momento actual. Recupera tu autoestima. Continúa estudiando y aprendiendo. Interésate en lo que está ocurriendo a nivel mundial. Pregunta, investiga, cuestiona y desarrolla tus propias opiniones.

Números de la suerte: 7,30,60.“Desafíos.”

SAGITARIO Enemigos ocultos y envidiosos se multiplican alrededor de tu espacio, pero nadie podrá dañarte. Tu gran fe te fortalece y te protege de todo mal. Tendrás suerte en todo lo que signifique uniones o matrimonios.

Números de la suerte: 6,27,53.“Planificación.”

CAPRICORNIO Financieramente no te podrás quejar. Tu suerte en la vida cambia a tu favor. Tu excelente labor te llevará a ascensos y mayores ganancias. Lo que signifique compra y venta está bien encaminado, así como lo relacionado a documentos legales también se enfatiza favorablemente.

Números de la suerte: 18,25,50.“Cordura.”

ACUARIO Gente atrevida y luchadora te ayudan y te apoyan en lo personal y en lo profesional. Tu suerte en las conquistas sentimentales se multiplica. Estarás más romántico, seductor y atractivo que nunca antes. Te harás sin problema alguno de nuevos socios y colaboradores.

Números de la suerte: 16,22,57.“Resistencia.”

PISCIS Problemas emocionales que te deprimieron y afectaron tu salud mental por fin desaparecen o son vencidos con la ayuda de nuevas terapias. En tu vida, últimamente todo ha sido trabajo y más trabajo y ahora será trabajo y placer. Proponte disfrutar plenamente de tu tiempo libre.

Números de la suerte: 9,21,53.“Valor.”