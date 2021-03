Horóscopo 18-03-2021

ARIES No levantes barreras donde no existen. El juego sincero, divertido, sin expectativas es la mejor manera de conocer bien a esa persona que tanto te interesa. No permitas que el miedo y el pesimismo impidan que vayas en busca de lo que te llama la atención, de lo que te gusta y deseas para ti.

Números de la suerte: 11, 34, 36.“Autonomía.”

TAURO Medita cada paso a tomar ya que lo que empieces ahora te atará por muchos años. Las tormentas y las pruebas ya pasaron. Es tiempo de brillar, de destacarte, de llamar la atención y de dejar que te admiren. Cuida de tu apariencia personal y de tu imagen pública. Espera milagros, ten fe.

Números de la suerte: 4, 22, 46.“Reajuste.”

GÉMINIS Vas a encontrar ahora muchas razones para ser feliz, amar y ser amado. Te destacarás en tu grupo o colectividad. Levantarás la voz en beneficio tuyo y el de tu familia bajo esta Luna Nueva. Adquisiciones, ventas, compra y ganancias sorpresivas están en agenda.

Números de la suerte: 5, 17, 34.“Reconciliación.”

CÁNCER Pon mucha atención a lo que otros tienen que decir. Tus relaciones familiares serán intensas y de mucho intercambio verbal, de mucha comunicación, pero será para bien. Lo que estaba estancado, lo que no se daba por alguna razón u otra, ahora comienza a realizarse y a tomar forma.

Números de la suerte: 2, 39, 48.“Apertura.”

LEO Tu sector económico podría hoy estar en conflicto con tu vida sentimental pero tu gran personalidad te abrirá caminos y te llevará a ganarte la simpatía de muchos. Estarás atractivo y cautivador hacia el sexo opuesto y no te costará trabajo conquistar a la persona que te gusta.

Números de la suerte: 2, 33, 45.“Compromiso.”

VIRGO Disfrutarás de lo que tienes junto a tus seres queridos. Las experiencias pasadas te han fortalecido emocionalmente. Podrás lidiar inteligentemente con tu dinero y el de otros también. Te sentirás satisfecho de tus logros y las preocupaciones pasarán a un segundo plano.

Números de la suerte: 13, 29, 51.“Autocontrol.”

LIBRA Querrás imponer tus creencias e ideas en otras personas, pero sería sabio dirigir tus energías a expandir tus conocimientos y a aceptar que los demás no tienen que pensar como tú. Pon toda tu atención en todo asunto legal pendiente. Oriéntate con la persona correcta en la materia.

Números de la suerte: 1, 19, 35.“Crecimiento.”

ESCORPIO Toma decisiones valientes y no te arrepentirás de nada. Viaja, muévete, aventúrate. Libérate de una atadura, adicción o problema sentimental. Comprende que estuviste perdiendo el tiempo con quien no te convenía. Únete a un ser humano que te lleve a la estabilidad que tanto deseas.

Números de la suerte: 12, 44, 52.“Relaciones.”

SAGITARIO Un viaje corto o un cambio surge en tu vida para unir lazos familiares. Es buen momento para probar suerte. En el amor te encuentras bien aspectado. Uniones, matrimonio, romances tocan a la puerta de tu corazón. Continúa en pie de lucha, siempre muy seguro de ti mismo.

Números de la suerte: 9, 20, 47.“Superación.”

CAPRICORNIO Termina todo proyecto. No dejes nada sin resolver. Anota todo dato importante en relación a los negocios. Encontrarás nuevas oportunidades para mejorar tus finanzas a través de amistades o de tu círculo familiar. Escucha con detenimiento lo que otros te aconsejan.

Números de la suerte: 31, 43, 59.“Seducción.”

ACUARIO Cobra importancia para ti los temas de lo espiritual o lo oculto. La pérdida de un ser querido o alguna experiencia que te llevó muy cerca de la muerte, ha transformado completamente tu manera de ver la vida. Vivirás el momento presente y no dejarás que el pasado nuble tu futuro.

Números de la suerte: 31, 43, 53.“Traición.”

PISCIS Estarás en mejor disposición para llevar a cabo cambios en tu apariencia personal. Muchos tomarán la decisión de realizar algún tipo de cirugía cosmética. Invertir en tu físico y en tu salud es lo que más te motiva en estos momentos, pero tu espíritu alegre será lo que te hará lucir espectacular.

Números de la suerte: 3, 7, 13.“Éxitos.”