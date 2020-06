Horóscopo 18-06-2020

ARIES Tu pareja te dará una noticia que te dejará con la boca abierta. Recuerda que no hay mal que por bien no venga. Debes empezar a confiar un poco más en tu compañeros o colegas de trabajo. Esta bien ser precavido, lo que no está bien es ser sumamente desconfiado.

Números de la suerte: 4, 17, 30.“Calma.”

TAURO Vives el día a día con locura y sin tiempo para nada. Replantéate si eso es lo que quieres para tu vida. Busca realizar escapadas en contacto con la naturaleza que te den equilibro y amplitud mental. Un pariente tendrá un problema en el cual tú puedes ayudarlo.

Números de la suerte: 9, 21, 34.“Moderación.”

GÉMINIS No puedes vivir pensando que todo el mundo quiere hacerte el mal. La desconfianza no dejará que avances tanto en lo profesional como en lo personal. Cambia la actitud frente a los que te rodean. Buen día para realizar mudanzas o cambios en tu hogar.

Números de la suerte: 10, 21, 43.“Pies sobre la tierra.”

CÁNCER Recibirás un dinero extra que acomodará tu economía. Intenta planificar tus gastos para no volver a pasar por estos vaivenes. Tu relación de pareja está llegando a un punto límite. Debes tú decidir que hacer de ahora en adelante. Toma las riendas.

Números de la suerte: 6, 41, 44.“Decisiones.”

LEO Lograrás un gran reconocimiento en el plano profesional. Las proyecciones son las mejores de cara al futuro. El esfuerzo que pones en cada cosa que haces comienza a dar sus frutos. Debes comenzar a alimentar bien y a realizar ejercicios que te mantengan en forma.

Números de la suerte: 3, 49, 56.“Reconocimiento.”

VIRGO Tus padres buscan aconsejarte y ayudarte a crecer. No seas intolerante con ellos y busca escuchar sus consejos. Puedes llegar a tener un grave conflicto dentro de tu grupo de amigos. En ti está poder poner punto final y comenzar de nuevo.

Números de la suerte: 10, 25, 38.“Acompañamiento.”

LIBRA Comienza a tomar las riendas de tu vida. No esperes que los otros siempre estén animándote a realizar las cosas. Busca generar por tus propios medios. Tus amigos y seres queridos te aman, pero no pueden estar haciendo las cosas por ti. Despierta.

Números de la suerte: 9, 13, 21.“Empuje.”

ESCORPIO Te sentirás con una vibra espléndida en este día. La seducción está a flor de piel. Tendrás algunas discusiones con amigos/as por pequeñeces frívolas. Intenta poner prioridades y no entrar en conflictos innecesarios que no te conducirán a nada bueno.

Números de la suerte: 18, 39, 60.“Seducción.”

SAGITARIO Se te presentarán algunos problemas de salud. Nada grave, pero debes empezar a prestar más atención a tu médico de cabecera. Es un buen día para comenzar nuevas relaciones o replantearte las ya existentes. Todo juega a tu favor.

Números de la suerte: 2, 33, 49.“Alerta.”

CAPRICORNIO Has perdido el rumbo y tienes una confusión con relación a tus valores y prioridades en la vida. Si sigues por esta senda perderás el apoyo de los que más te quiere. Busca ayuda profesional. Buen momento en lo económico. Ingresa dinero que no tenías pensado.

Números de la suerte: 11, 16, 31.“Redirección.”

ACUARIO No puedes actuar siempre en base a lo que piensan los demás. Comienza a realizar cosas por ti mismo/a, si te equivocas mejor aún. De los errores se aprende. La mentira se a hecho algo común en tu vida, si no eres sincero/a ¿cómo pretendes que el resto lo sea contigo?

Números de la suerte: 30, 38, 52.“Superación.”

PISCIS Cuida tu dinero, tus gastos excesivos y derroche te conducirán a problemas financieros. Debes entender que no puedes gastar lo que no tienes o no puedes. La gente no te va a querer más por lo material. Rencuéntrate con tu familia, ellos te necesitan

Números de la suerte: 5, 29, 50.“Mesura.”