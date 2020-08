Horóscopo 18-08-2020

ARIES Las estrellas te avisan que debes cuidar lo que dices para que no hieras susceptibilidades de otras personas. La crueldad al decir la verdad no deja buenos resultados. Se caen las caretas de aquellos que actúan con hipocresía. Personas negativas desaparecen de tu mundo.

Números de la suerte: 21, 33, 55.“Reflexión.”

TAURO Todo lo que has anhelado está ahora al alcance de tu mano. Te levantas con más fuerza que nunca y sabrás trabajar diplomáticamente con gente complicada. El amor llegará a tu vida, pero esta vez libre, sin cadenas ni imposiciones.

Números de la suerte: 7, 21, 44“Soluciones.”

GÉMINIS Le dirás adiós a todo lo que te estorba y no te ayuda y le das la bienvenida a lo que el cosmos te tiene reservado. Tu creatividad no tendrá límites. Aprovecha para inventar, hacer aquello que siempre has deseado. Tu vida social se exalta, pero primero atiende tus obligaciones.

Números de la suerte: 4, 21, 50.“Sinceridad.”

CÁNCER Presiones por parte de superiores o compañeros de trabajo podrían llevarte a tomar decisiones que no son completamente de tu agrado. Es tiempo de alejarte de todo lo que te aprisiona emocionalmente. Ten presente que no hay dinero que pueda comprar tu paz emocional.

Números de la suerte: 2, 30, 52.“Armonía.”

LEO Amigos y admiradores se multiplican, pero también aumentan aquellos que te envidian o que resienten que seas feliz. Toda tu vida tomará una nueva dirección. Sentirás que ángeles guardianes te protegen y te salvan de todo lo negativo y maléfico que te pueda afectar.

Números de la suerte: 13, 33, 49.“Firmeza.”

VIRGO No predicarás ni repetirás lo aprendido en libros, ni lo dicho por otros. Hablarás en primera persona de tus propias experiencias y de tu propia creación. Te involucrarás en nuevos estudios y proyectos. Terminaron las frustraciones e insatisfacciones. Te mueves ahora a tu propio ritmo.

Números de la suerte: 8, 29, 50.“Colaboración.”

LIBRA Asuntos que fracasaron ayer, planes que no funcionaron serán tomados en cuenta para reparar aquello que te limitó. Trabajarás duro, pero sabrás organizar mejor el tiempo para que el mismo te rinda al máximo. Recobras la seguridad en ti mismo y comprenderás cuál es tu misión en la vida.

Números de la suerte: 3, 24, 39.“Superación.”

ESCORPIO Lo más extraño, lo más improbable puede ocurrir. Ya tú estás preparado para todo y a nada le temes. Prográmate mentalmente para triunfar en lo profesional ya que nada podrá obstaculizar tu ascenso hacia la cumbre. Fuerzas invisibles te protegerán de engaños y traiciones.

Números de la suerte: 14, 40, 54.“Éxitos.”

SAGITARIO Ahora no tienes excusas para expresar tu creatividad y sacarles provecho a tus múltiples talentos. Se impone que completes los estudios que has dejado pendientes, que te superes en la vida. Es importante que te establezcas sobre bases firmes en el plano financiero y emocional.

Números de la suerte: 1, 23, 57.“Entereza.”

CAPRICORNIO No argumentes. Muchas veces nos cuesta aceptar que los demás puedan tener la razón. Valora lo que otras personas hacen por ti. Sé agradecido. Reconoce que lo que tienes es lo que te has buscado. Si no te agrada, comienza a llevar a cabo cambios necesarios en tu vida.

Números de la suerte: 10, 23, 58.“Proyección.”

ACUARIO La energía planetaria enfatiza tus asuntos de salud y de trabajo. Todo lo que tenga que ver con lo profesional se enfatiza. Serás inspiración de muchos y podrás laborar con gente conflictiva sin que te afecten. Poseerás la paciencia suficiente para salir adelante en tus planes para el futuro.

Números de la suerte: 31, 43, 56.“Decisiones.”

PISCIS La buena suerte te ilumina. Ha llegado para ti el fin de una época de limitaciones y comienza un ciclo en tu vida de prosperidad, de paz y de éxitos en el plano profesional. Recibirás reconocimientos por tu trabajo. Todo lo educacional te abre puertas a mayores logros y éxitos.

Números de la suerte: 10, 14, 31.“Responsabilidad.”