Horóscopo 18-10-2020

Aries Tienes inconvenientes laborales, hoy te asesorarás con alguien con más experiencia, con su apoyo todo lo resolverás. No digas todo lo que piensas sin esperar que tu pareja reaccione. Contrólate.

Números de la suerte: 10, 17, 39.“Sosiego.”

Tauro Te está costando tomar decisiones y es el momento de definir tu situación, necesitas asesorarte. Cortas con alguien que no ha sido transparente contigo, tu decisión te devolverá la tranquilidad.

Números de la suerte: 16, 21, 30.“Revivir.”

Géminis Cortas de manera radical con proyectos que no funcionaban para iniciar algo diferente, te llevará al éxito. En el amor, encontrarás la forma de acercar a esa persona y recuperar su confianza.

Números de la suerte: 3, 14, 60.“Austeridad.”

Cáncer No vincules en tus planes a personas poco confiables; analiza bien cada una de tus decisiones. Tus esfuerzos por recuperar la armonía familiar han dado resultado, te sentirás satisfecho.

Números de la suerte: 8, 13, 51.“Paciencia.”

Leo No sabes qué decisión tomar respecto a esa propuesta que has recibido, date un tiempo para analizar. Termina el período de soledad, recibirás la comunicación de alguien interesado en conocerte.

Números de la suerte: 21, 28, 40.“Esfuerzo.”

Virgo Tienes que ser más flexible, especialmente si estás por negociar asuntos de tipo laboral o económico. Esa persona quiere pedirte disculpas y ganarse nuevamente tu confianza, dale una oportunidad.

Números de la suerte: 4, 21, 33.“Reflexión.”

Libra Encuentras soluciones creativas a problemas que estaban complicándote por mucho tiempo. En el amor, no te dejes llevar por pasiones ni cóleras, podrías tomar decisiones equivocadas.

Números de la suerte: 21, 44, 59.“Confianza.”

Escorpio A pesar de las complicaciones del día, encontrarás el apoyo que necesitas para resolver cualquier obstáculo. En lo personal, evita que la cólera te haga pasar de un estado a otro, contrólate.

Números de la suerte: 8, 21, 38.“Aptitud.”

Sagitario Recibes un dinero que te permitirá saldar esa deuda que estaba agobiándote, volverá tu tranquilidad. Una persona inmadura despertará pasiones muy intensas en ti, controla tus emociones.

Números de la suerte: 11, 32, 54.“Comprensión.”

Capricornio Te alejarás de personas o proyectos negativos, esto te permitirá abrirte a caminos más saludables. No podrás evadir los cuestionamientos de esa persona, es el momento de dialogar.

Números de la suerte: 6, 34, 51.“Planificación.”

Acuario La imposición de un superior te está afectando, es el momento de dialogar y establecer condiciones. Volverás a ver a alguien del pasado, fluirán los sentimientos y la posibilidad de reconciliación.

Números de la suerte: 12, 56, 58.“Respiro.”

Piscis Organiza tus tiempos y no permitas que temas ajenos a tu labor te saquen de la agenda programada. En el amor, no te dejes envolver por alguien que no conozcas bien. Cuida tus sentimientos.

Números de la suerte: 1, 22, 34.“Proyección.”