Horóscopo 20-01-2021

ARIES Tendrás una temporada de ingreso de dinero y buenas inversiones. Es momento que planifique tu futuro. No dejes de lado a tu familia, busca mantener una relación fluida u armónica. Cuida tu alimentación, busca alimentos saludables.

Números de la suerte: 1, 32, 44.“Éxitos.”

TAURO Ten cuidado con personas que se acercan a ti por interés. Debes estar atendo a las actitudes para tomar tus recaudos. Puede que tengas algunas peleas o confrontaciones por un íntimo amigo/a. No te cierres en tu postura, busca abrir tu cabeza.

Números de la suerte: 12, 23, 45.“Cuidado.”

GÉMINIS La avaricia se está devorando tu vida. Busca ayuda en tu familia para salir de este sendero sin solución. Vuelve a planificar tu economía, pueden salir algunos gastos adicionales que no has tenido en cuenta. Deja de lado las comidas pesadas.

Números de la suerte: 1, 16, 34.“Sencillez.”

CÁNCER Deja volar tu imaginación y fantasías con tu pareja. Busca dialogar con ella para cumplir todos tus deseos. Recibirás una propuesta laboral que vale la pena analizarla con detenimiento, puede que te traiga grandes satisfacciones y dinero extra.

Números de la suerte: 3, 29, 41.“Pasión.”

LEO No dejes que las obligaciones y problemas te agobien, mira de forma positiva lo que te está sucediendo, solo de esa manera sacarás las fuerzas necesarias para solucionar las situaciones. Vives momentos poco agradables en el seno familiar. Muestra fortaleza.

Números de la suerte: 11, 24, 33.“Solución.”

VIRGO Deja de creerte el centro del mundo. Debes comenzar a ser más humilde y escuchar más a las personas que te rodean. Es un buen momento para que comiences a reflotar el viaje que tanto habías soñado. Si sigues esperando se te pasará la vida.

Números de la suerte: 17, 32, 43.“Sueños.”

LIBRA Tu pareja te hará sentir tu falta de cariño y compromiso. Debes aprender que esto lo has generado tu y debes comenzar a corregirlo. No hagas grandes inversiones de dinero, ni tampoco firmes algún documento pidiendo algún crédito bancario el día de hoy.

Números de la suerte: 25, 47, 53.“Trance.”

ESCORPIO El cuerpo comienza a pasarte factura por tu esfuerzo físico y mental que has tenido que hacer últimamente, es necesario tomarte un descanso, lo que significa que el día de hoy deberías comenzar a ver la posibilidad de darte unos días para ti y tu familia.

Números de la suerte: 7, 39, 60.“Calma.”

SAGITARIO Es un buen momento para demostrar tu cariño y afecto a un ser querido que hace tiempo lo descuidas. Debes sacrificar algunos privilegios para poder sostener una economía estable de cara al futuro. Intenta no hacer locuras con tu dinero.

Números de la suerte: 12, 20, 57.“Aprecio.”

CAPRICORNIO No busques confrontaciones con compañeros/as de trabajo que no tienen sentido. Concéntrate en realizar tu trabajo de la mejor manera posible y los resultados llegarán solos. No es un buen día para realizar transacciones de dinero o compras importante.

Números de la suerte: 2, 32, 45“Esfuerzo.”

ACUARIO Busca concentrarte en tu trabajo, la disparidad no te dejará poner en marcha tu inspiración. Te presentarán una persona que puede traerte grandes dolores de cabeza con tu pareja. El juego de la seducción puede llevarte a perderlo todo. Mucho cuidado.

Números de la suerte: 19, 40, 54.“Atractivo.”

PISCIS Gran momento en la pareja, fluye el amor y sentirás un verdadero apoyo por parte de tu compañero/a. Si no tienes control de tu temperamento podrás experimentar peleas o confrontaciones con amigos o seres queridos. Retoma el gimnasio.

Números de la suerte: 2, 34, 60.“Superación.”