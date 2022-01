Horóscopo 21-01-2022

ARIES Tu mundo intelectual se expande y te impulsa a involucrarte en conversaciones de filosofía en las que puedas expresar algunas de tus ideas abstractas. Libros, estudios, educación, todo lo intelectual se enfatiza. Todo esto estará estrechamente relacionado con los viajes al extranjero.

Números de la suerte: 4,23,46.“Cambios.”

TAURO Aprovecha la energía astral en tu casa octava, la que tiene que ver con la transformación y el cambio, para poner de manifiesto los aspectos ocultos de tu vida. Trae todo conflicto interno a la luz para que se disipe pronto y puedas estar en paz contigo mismo. Vive en la presencia del amor.

Números de la suerte: 11,24,49.“Aceptación.”

GÉMINIS Se enfatiza favorablemente todo lo que sea unión, compañerismo y amistad. Tienes luz verde para sentarte a discutir una situación delicada que necesita ser resuelta. Tu palabra será directa, clara, sincera, pero sin ofensa. Te cuidarás de no herir los sentimientos de otras personas.

Números de la suerte: 3,13,51.“Apoyo.”

CÁNCER La energía planetaria te lleva a concentrarte en los detalles, lo que te llevará a trabajar más en el aspecto mental. Buscarás que todo sea perfecto y esto podría llevarte a la extenuación tanto física como mental. Cuídate de no criticar a otras personas especialmente si éstas trabajan en contigo.

Números de la suerte: 17,30,48.“Equilibrio.”

LEO No darás margen a errores al momento de comunicarte. Tus ideas podrían no estar a tono con la realidad, pero aun así no dejan de ser valiosas. La lectura te servirá de entretenimiento y te educará en aquellas materias que te llamen la atención. Mercurio te salpica de encanto al comunicar.

Números de la suerte: 2,16,45.“Fidelidad.”

VIRGO Préstale mayor atención a tu vida familiar y lleva a cabo planes para mejorar la misma. Escucha tu voz interior y reflexiona sobre algunos asuntos personales que necesitan de tu pronta intervención. Te darás cuenta que asuntos pasados podrían estar afectando tu momento presente.

Números de la suerte: 19,38,56.“Encanto.”

LIBRA Te involucrarás en muchas discusiones de grupo y conversaciones muy interesantes con amistades o compañeros de trabajo. Conocerás gente nueva e inteligente. Todo viaje corto está muy bien orientado ahora.

Números de la suerte: 1,44,50.“Liberación.”

ESCORPIO Toda transacción de dinero será mejor planificada ahora que tienes a los astros de tu lado. Se exalta lo relacionado a los negocios y a todo lo que pueda dejarte buenas ganancias económicas. Tu atención se vuelca ahora hacia aquello que valoras.

Números de la suerte: 2,21,47.“Porvenir.”

SAGITARIO Mercurio entra en tu casa de la personalidad por lo que te pone en una posición muy favorable para expresar tu punto de vista a otras personas. Te sentirás muy motivado a esforzarte más para lograr realizar tus sueños o aspiraciones. Tu personalidad resplandece ahora.

Números de la suerte: 9,32,43.“Decisión.”

CAPRICORNIO Lo relacionado con el mundo espiritual o religioso cobra fuerza para ti. Te encuentras a la defensiva en el plano personal ya que piensas que los demás te atacan al no estar de acuerdo contigo. Di sin miedo alguno lo que tengas que expresar ya que es peor quedarte callado.

Números de la suerte: 14,33,60.“Concentración.”

ACUARIO Gente joven ingresa a tu vida inyectándote de ideas nuevas que podrás adaptar fácilmente a tu trabajo o a tu diario vivir para simplificarte la vida. Tus expectativas son altas y lucharás o te esforzarás por lograr ver tus sueños hechos realidad. Ten la seguridad que lo lograrás.

Números de la suerte: 15,26,51.“Atención.”

PISCIS Los astros te impulsan a hacer planes relacionados con tu trabajo o profesión. Piensa bien si lo que estás llevando a cabo en estos momentos es lo que realmente te gusta hacer. Aprovecha la influencia planetaria para hablar con tus superiores y pedir lo que tanto te mereces.

Números de la suerte: 2,7,31.“Ocasión.”