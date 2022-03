Horóscopo 21-03-2022

ARIES Hay personas que están esperando que estés presente en momentos difíciles. Debes estar atento/a a las señales. No dejes de lado tus proyectos pensando en el bienestar de terceros. Todo puede darse al mismo tiempo. Empieza a forjar tu futuro.

Números de la suerte: 2,39,48.“Apertura.”

TAURO Vivirás un día especial lleno de romanticismo y amor. Tendrás una sorpresa de tu pareja que te dejará con la boca abierta. En momento que te replantees que quieres para tu futuro laboral. Los cambios son difíciles, pero eso no debe paralizarte.

Números de la suerte: 31,43,59.“Seducción.”

GÉMINIS Te espera un día lleno de buenas noticias y nuevos desafíos. Tu carrera profesional o laboral dará un giro inesperado para mejor. El esfuerzo comienza a dar sus frutos. Acércate más a tu familia, busca afianzar los lazos con aquellos con los que confrontaste.

Números de la suerte: 3,7,13.“Éxitos.”

CÁNCER Si no logras controlar tus impulsos continuarán las peleas y discusiones en tu vida de pareja. Busca ser más cauto con tus comentarios y actitudes hacia la persona que amas. Un buen momento para encarar nuevos proyectos o negocios. Tienes todo a tu favor.

Números de la suerte: 10,40,44.“Reconocimiento.”

LEO Un compañero/a de trabajo puede jugarte una mala pasada. No busques revancha, demuestra que tú estás en otro nivel de comportamiento. Debes retomar las juntadas y salidas con amigos/as, te ayudará a descargar tensiones.

Números de la suerte: 31,43,53.“Traición.”

VIRGO No dejes que las malas experiencias en tus relaciones pasadas influyan en tu actual relación. Aprende de lo que hiciste mal y busca no repetir los mismos errores. Buen momento para organizar un viaje, te ayudará a tomar aire y recargar las energías necesarias.

Números de la suerte: 9,20,47.“Superación.”

LIBRA Deja de lado las envidias y conflictos con compañeros de trabajo. Esto no te conduce a nada bueno. Intenta mirar hacia el futuro. Tendrás algunos conflictos con un miembro de tu familia, busca generar un ambiente de calma y diálogo.

Números de la suerte: 12,22,33.“Control.”

ESCORPIO Gran momento en tu relación de pareja, te sentirás acompañado/a y apoyado/a en cada momento. Siguen los malestares musculares, debes hacer un alto en la vorágine del trabajo y tomarte algunos días de descanso y relajación. Cuida tu cuerpo.

Números de la suerte: 13,45,56“Romanticismo.”

SAGITARIO Busca compartir más momentos en pareja. Debes dedicarle tiempo a la persona que amas. Puedes recibir una propuesta que pondrá en análisis tu vida profesional. Todos los cambios son difíciles. Cuídate de las comidas pesadas, evita las frituras.

Números de la suerte: 10,23,50.“Diferencias.”

CAPRICORNIO Te sumaras problemas ajenos por entrometerte en temas que no son de tu incumbencia. No intente colocarte en el papel de justiciero/a, no saldrás bien parado/a. Busca un equilibrio de vida sana y ejercicio en tu vida, no puedes seguir con el sedentarismo.

Números de la suerte: 2,33,45.“Compromiso.”

ACUARIO Una tercera persona puede traerte grandes problemas en tu relación amorosa. Debes dejar en claro el rol de cada uno para que no existan confusiones. Aprende a valorar más tu trabajo, si no pones dedicación y esmero no pretendas reconocimiento.

Números de la suerte: 4,17,34.“Esfuerzo”

PISCIS No es un buen momento para realizar mudanzas o cambios significativos en tu casa. Deja pasar unos días para que todo se acomode. De te dejes intimidar por compañeros/as de trabajo, debes mantente firme en tus convicciones y valores.

Números de la suerte: 2,41,57.“Firmeza.”