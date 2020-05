Horóscopo 22-05-2020

ARIES No es un buen momento para seguir con la planificación de un viaje o escapada familiar. Espera el momento adecuando. Una oportunidad laboral se presentará el día de hoy. Ten cuidado, no todo lo que brilla es oro, analiza los pros y los contras.

Números de la suerte: 10, 21, 38.“Conveniencia.”

TAURO No te pongas objetivos inalcanzables o te sentirás frustrado/a si no los logras. Debes apelar más a la realidad. Una persona que quieres mucho te buscará el día de hoy para realizar un trabajo que le ha costado mucho tiempo sacar, te ofrecerá un dinero a cambio de esto, ayúdale

Números de la suerte: 3, 24, 50.“Propuesta.”

GÉMINIS Si no puedes confiar en un amigo debes replantearte la relación. Ser precavido es bueno, pero la desconfianza absoluta te lleva a conflicto en las relaciones personales. Has realizado tus deberes en tu economía, vienen tiempos de buenos augurios.

Números de la suerte: 29, 44, 56.“Temor.”

CÁNCER Tendrás trato con una persona de la cual no puedes fiarte completamente. Toma tus recaudos para no tener problemas en lo laboral. No dejes que problemas superficiales mellen tu relación con tu familia. Debes actuar con inteligencia.

Números de la suerte: 4, 11, 17.“Precaución.”

LEO Tu postura intransigente te llevará a discusiones con amigos/as. Busca conciliar las posturas. Tu trabajo comienza a dar sus frutos, todos comienzan a reconocer tus capacidades. Busca regalarte momento de relax y meditación. Te ayudarán.

Números de la suerte: 20, 32, 51.“Armonía.”

VIRGO No dejes pasar las oportunidades que se te presentan en el plano profesional. Recuerda que muchas de ellas se dan una sola vez. No te guíes por los dichos o habladurías de terceras personas. Guíate por lo que dice tu corazón y principalmente tu instinto.

Números de la suerte: 14, 33, 54.“Confianza.”

LIBRA Tendrás un buen día en el trabajo. Tus superiores comienzan a reconocer tu esfuerzo y dedicación. No te relajes, tu puedes más. Si tu pareja es una carga para ti, debes sincerarte y tomar decisiones. Puede que tengas algunos dolores musculares.

Números de la suerte: 4, 40, 56.“Sinceridad.”

ESCORPIO Vienes esquivando la toma de decisiones importantes en tu vida. Llegó el momento de que centres cabeza y decidas. Gran momento en tu carrera profesional. Tendrás varias ofertas y oportunidades que pueden hacerte ganar mucho dinero.

Números de la suerte: 13, 37, 58.“Crecimiento.”

SAGITARIO Tu optimismo te hará superar todos tus problemas económicos. Tienes el potencial para transformar todo lo que tocas. Mejora tu relación laboral con tus compañeros, es la única forma de crecer en tu profesión. Ten cuidado con el sedentarismo.

Números de la suerte: 19, 30, 52.“relaciones.”

CAPRICORNIO Sabes que puedes contar con tus seres queridos para confiar tus problemas. No te cierres a intentar solucionar todo tu solo/a, aprende a buscar ayuda. Buen augurio para un nuevo negocio, no busques más pretextos. es hora de llevarlo adelante.

Números de la suerte: 1, 16, 34.“Confianza.”

ACUARIO Es probable que te otorguen nuevos desafíos en el trabajo. Si mantienes la calma puede que consigas todo lo planificado. Una pelea con tu pareja puede llevarte a replantear la relación. No de dejes llevar por la bronca, intenta razonar con tranquilidad.

Números de la suerte: 34, 49, 55.“Proyectos.”

PISCIS Siempre es bueno recordar el lugar de donde vinimos. Vuelve a las raíces, no dejes que los logros cambien tu esencia. Si no cambias tu forma de relacionarte con las personas se aumentarán las peleas y discusiones. Buen momento para hacer turismo.

Números de la suerte: 31, 39, 56.“Génesis.”