Horóscopo 23-12-2020

ARIES Deberás lidiar con algunos compañeros de trabajo que no tienen la mejor predisposición. Busca actuar con inteligencia y las cosas irán decantando solas. Busca la forma de mejorar tu alimentación, evita comidas con exceso de grasas.

Números de la suerte: 19, 38, 50.“Mesura.”

TAURO No te guíes por lo que los otros piensen de ti. Debes tener más confianza en tu forma de ser y de actuar. Equivocarse es normal y te ayudará a crecer como persona. Cuida tu salud, estás comenzando a tomarle poca atención a tu salud mental y a la parte física.

Números de la suerte: 21, 30, 31“Personalidad.”

GÉMINIS Evita confrontar con tus jefes o superiores, ellos reconocerán tu trabajo por tu esfuerzo y tus capacidades. No fuerces situaciones innecesarias. Gran día para llevar adelante remodelaciones o cambios relacionados a tu casa. Es hora de tomar la iniciativa.

Números de la suerte: 14, 27, 50.“Capacidades.”

CÁNCER Muchas personas ven en ti un ejemplo tanto en el trabajo como en la vida personal. Busca actuar de manera normal, no intentes fingir cosas que no eres. Busca generar espacios para compartir más tiempo con tu pareja, los resultados te reconfortarán.

Números de la suerte: 3, 21, 32.“Ejemplos.”

LEO No puedes seguir viviendo de las malas experiencias del pasado. Es hora de que comiences a planificar tu futuro con optimismo. Si no comienzas a ser una persona más flexible, te llevará a peleas o discusiones con amigos/as o seres queridos.

Números de la suerte: 7, 11, 55.“Planificación.”

VIRGO Es importante tener en cuenta siempre que con la que persona que estamos o que hemos decidido formar una relación tiene sus propios proyectos personales. Aprende a respetarla. Buen día para llevar adelante un cambio de look.

Números de la suerte: 1, 20, 58.“Reconversión.”

LIBRA No creas que el mundo gira a tu alrededor. Debes aprender a ser más humilde o la realidad te dará un golpe muy duro del cual te costará mucho levantarte. Hoy puedes recibir una invitación a realizar un viaje o excursión que te puede sorprender.

Números de la suerte: 6, 19, 46.“Egoísmo.”

ESCORPIO Tendrás un excelente día, te sentirás lleno/a de energía y vigor para encarar las nuevas propuestas que están próximas a llegar. Busca recomponer las relaciones con amigos/as de los cuales te distanciaste. Debes reconocer tus errores y pedir perdón.

Números de la suerte: 4, 33, 49.“Éxitos.”

SAGITARIO No puedes hacer todo tu solo/a, es momento de que te apoyes en las personas que te aman. Pide ayuda. Busca generar momentos y espacios para compartir con tu pareja, es momento de que reconstruyas tu relación para no lamentarte en el futuro.

Números de la suerte: 2, 30, 34.“Colaboración.”

CAPRICORNIO No puedes estar interviniendo o entrometiéndote en relaciones externas. Aprende a respetar la privacidad si no quieres salir mal parado/a. Puede que algunos de tus jefes o superiores te reclamen mayor compromiso con tu trabajo y actividades. Cuidado.

Números de la suerte: 11, 38, 41.“Misterio.”

ACUARIO Puede que tengas que tomar decisiones fuertes pensando en tu futuro laboral. El camino a conseguir los objetivos planteados no será fácil. Es un buen día para pedir perdón y recomponer las relaciones con un amigo del cual te habías distanciado.

Números de la suerte: 9, 21, 27.“Porvenir.”

PISCIS No tengas temor de expresar lo que sientes frente a alguien que estás deseando mucho, no sabes de qué forma se siente esa persona contigo, por lo que es una buena forma de conocer la verdad, no te arrepentirás. Debes pagar tus deudas.

Números de la suerte: 29, 46, 48.“Apertura.”