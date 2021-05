Horóscopo 24-05-2021

ARIES Cuando te lo propones logras todo lo que deseas, pero la pereza hace que sigas en el mismo lugar y sin lograr avanzar. Es hora de que despiertes y comiences a pensar en tu futuro. Vuelve a realizar actividad física y comer sano, tu cuerpo lo necesita.

Números de la suerte: 14, 19, 34.“Lucidez.”

TAURO Es un momento para reflexionar sobre tus decisiones en relación con inversiones o negocios que te proponen. Si te apresuras puedes cometer algunos errores que lamentarás en el corto plazo. Abre tu corazón, es hora de que el amor llegue a tu vida.

Números de la suerte: 18, 23, 38.“decisiones.”

GÉMINIS Siempre estás pensando que necesitan los otros. Debes replantéate que quieres para ti. Busca un objetivo y persíguelo hasta el final. Vuelve las reuniones sociales o salidas con amigos, algo que no deberías haber dejado nunca de lado. Disfruta.

Números de la suerte: 32, 43, 59.“Replanteos.”

CÁNCER Un pleito dentro de tu familia te mantendrá apesadumbrado. Busca generar un espacio acorde para tratarlo y llegar a una solución para seguir con tu vida. Un buen día para realizar cambios en tu hogar y hasta la mudanza que tanto soñabas hacer.

Números de la suerte: 2, 37, 45.“Diálogo.”

LEO Puedes vivir un enfrentamiento algo tenso con un superior en el trabajo. Busca manejarte con altura para no generar rispideces a futuro. Los celos vuelven a convertirse en un serio problema en tu vida de pareja. Si ambos no dialogan con sinceridad, todo es más difícil.

Números de la suerte: 4, 17, 44.“Modales.”

VIRGO Tu egocentrismo comienza a generar problemas en tu relación de pareja. Recuerda que una relación se construye de a dos. Cuida tus gastos y tu economía. Te has acostumbrado a malgastar los recursos y experimentarás problemas en breve.

Números de la suerte: 5, 32, 46.“Humildad.”

LIBRA Debes tener cuidado con las personas que se acercan a ti por interés. Es bueno escuchar el consejo de todos, pero analiza sus intenciones. Vuelve a reunirte con amigos, busca que estos encuentros sean tu cable a tierra para salir de una rutina llena de obligaciones.

Números de la suerte: 19, 3, 60.“Relaciones.”

ESCORPIO Sigues sin poder compartir momentos en pareja. Si realmente no te sientes a gusto debes ser sincero/a y tomar las decisiones con coraje. No lleves los problemas del trabajo a tu vida personal. Todo esto está influyendo en tus relaciones personales.

Números de la suerte: 2, 17, 30.“Coraje.”

SAGITARIO No dejes que los obstáculos en el trabajo hagan mella en tu autoestima. Tu tienes la capacidad para conseguir todo lo que te propones. Busca aprender de estas cosas. Vuelve a planificar ese viaje que tanto habías anhelado hacer. Hoy es un gran día para ello.

Números de la suerte: 26, 41, 57.“Sacrificio.”

CAPRICORNIO Tu temperamento te llega tomar reacciones que pueden herir a la persona amada. Recuerda que pedir perdón y reconocer tus errores te hará crecer como persona. Te reencontrarás con un amigo/a que hacia tiempo habías perdido contacto.

Números de la suerte: 13, 51, 54.“Responsabilizarse.”

ACUARIO Es un buen momento para volver a conocer una persona en tu vida. No te quedes encerrado/a en las malas experiencias vividas, no tienes porqué volver a repetirlas. Buen día para realizar un cambio de look y guardarropas. Ya es hora de que te animes a los cambios

Números de la suerte: 7, 14, 21.“Amor.”

PISCIS Los miedos e inseguridades te llevarán a perder posibles negocios o inversiones que pueden cambiar para bien tu economía. Busca apoyo para superar estos inconvenientes. Un familiar cercano puede estar pasando un desagradable momento emotivo. Bríndale contención.

Números de la suerte: 1, 19, 36.“Incertidumbre.”