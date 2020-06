Horóscopo 24-06-2020

ARIES Comienza a disfrutar más de tu trabajo, no te centres en las cosas negativas que puedes tener. Deja de competir con tu pareja, busca generar otro tipo de relación basada en el amor, la compresión y el diálogo. Vuelve a visitar a tu médico te ayudará.

Números de la suerte: 7, 31, 44.“Valoración.”

TAURO Una discusión en tu grupo de amigos/as te hará reflexionar sobre el tipo de relación que puedes tener con algunos/as a futuro. Manéjate con madurez. Es un buen día para animarte a un cambio de look. No le temas a los cambios, siempre son buenos.

Números de la suerte: 1, 12, 19.“Reflexión.”

GÉMINIS Deberás analizar con detenimiento las contras del viaje que planeabas. Es probable que no sea momento de emprender el mismo. Todo se dará en el momento adecuado. Una tercer a persona puede influir en tu relación de pareja. Ten cuidado.

Números de la suerte: 9, 37, 40.“Planificación.”

CÁNCER Tendrás algunos inconvenientes con tu economía. Tu mal manejo y gastos innecesarios te llevará a tomar decisiones de recortes que no tenías previsto. Debes dedicarle tiempo al descanso y al relax. Te ayudará a mantener la cabeza en orden para enfrentar tus responsabilidades.

Números de la suerte: 21, 29, 47.“Desajustes.”

LEO Recibirás una gran noticia en el seno familiar que te pondrá muy alegre. Disfruta el momento. No siempre las propuestas en el plano profesional son para decir que sí. Aprende a seleccionar tus proyectos y trabajos de acuerdo con tus capacidades.

Números de la suerte: 7, 11, 39.“Predicción.”

VIRGO Tendrás una nueva propuesta relacionada a tu trabajo que no puedes dejar pasar. No temas a enfrentar nuevos retos. Deja que tu intuición y tu corazón guíen tus pasos, no siempre tienes que tomar las decisiones con un amplio proceso de raciocinio.

Números de la suerte: 30, 32, 51.“Impulso.”

LIBRA No puedes vivir con culpa. Aprende a superar los errores del pasado, de los errores siempre tienes que buscar un crecimiento productivo. Sigues en una etapa de estancamiento en lo relacionado a tu vida amorosa. Todo depende de ti para salir de este pozo.

Números de la suerte: 21, 34, 60.“Progreso.”

ESCORPIO Día para tomar decisiones rápidas en el plano económico o de negocios. Algunas propuestas no son para siempre. Busca generar confianza en la persona que amas. Si tu no creces y maduras, tu vida de pareja comenzará a tener problemas importantes.

Números de la suerte: 4, 28, 47.“Decisiones.”

SAGITARIO Deja de lado el rencor y busca mirar hacia adelante. Si sigues en la postura de echar culpas te perderás de las cosas importantes que te da la vida. Un compañero/a de trabajo te traerá algunos dolores de cabeza por su forma. Busca consensuar.

Números de la suerte: 10, 25, 41.“Superación.”

CAPRICORNIO Debes comenzar a ponerte metas y objetivos a cumplir en tu vida laboral. Analiza y reflexiona que quieres tu para tu futuro. Vuelve a las reuniones con amigos/as que te ayudará a recapacitar de ciertas actitudes que tienes con miembros de tu familia.

Números de la suerte: 30, 51, 54.“Anhelos.”

ACUARIO Solo piensas en ti y tu pareja comienza a reprocharte esa actitud. Recuerda que la vida de pareja se construye de a dos, con necesidades de ambos lados. Es un buen día para retomar los planes de esa travesía que tanto anhelabas llevar a cabo. Pon manos a la obra.

Números de la suerte: 12, 37, 43.“Compañerismo.”

PISCIS Vuelven los reproches hacia tu pareja. Debes realizar un diálogo profundo y sincero si desean que la relación prospere. No llegues al limite de lastimar a la otra persona. Un amigo atravesará un momento familiar complicado y necesita de tu ayuda y apoyo.

Números de la suerte: 1, 21, 30.“Verdades.”