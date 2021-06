Horóscopo 24-06-2021

ARIES No dilates aquello que tienes que atender, se convertirá en un problema mayor. No dudes en pedir ayuda u orientación de otras personas en especial de aquellas más experimentadas que tú. No permitas que el orgullo te domine.

Números de la suerte: 13, 51, 54.“Responsabilizarse.”

TAURO Del mundo de lo oculto te llegará luz, sabiduría y entendimiento. Aprovecha toda esta energía para expandir tus horizontes profesionales y personales. No vivas a la sombra de nadie, no dependas de nadie para ser feliz. Continúa tu proceso de cambio y transformación.

Números de la suerte: 26, 41, 57.“Sacrificio.”

GÉMINIS Estarás como una antena recogiendo vibraciones de tu ambiente tanto positivas como negativas. Préstale especial atención a toda corazonada que tengas. Purifica tu ambiente. Separa tiempo para entrar en el silencio y comunicarte con tu yo interior.

Números de la suerte: 2, 17, 30.“Coraje.”

CÁNCER Deja ir aquello que te saca de tu centro de paz. Aléjate del ajetreo diario y busca paz en tu interior. Confronta tus propios pensamientos y creencias. Enfrenta tus miedos. Pregúntate que es lo que realmente te molesta o incomoda y que necesitas hacer para vencerlo.

Números de la suerte: 19, 3, 60.“Relaciones.”

LEO Todo sentimiento se intensifica hoy. No hables más de la cuenta. Busca relajarte y canalizar tus energías por medio del desarrollo de tus talentos creativos. Todo apunta en que podría ser un día en que las pasiones andarán sueltas, sin control alguno y te debes cuidar.

Números de la suerte: 5, 32, 46.“Humildad.”

VIRGO No importa dónde te encuentres harás del lugar en donde estés uno muy especial. Nuevas y mejores amistades entran en tu círculo social. Te sentirás hoy lleno de pasión por todo lo que sea arte, música, belleza y decoración. Con tus talentos harás brillar el rincón más obscuro.

Números de la suerte: 4, 17, 44.“Modales.”

LIBRA Estarás muy generoso y sobre todo liberal para con los que amas. No te precipites a tomar decisiones. Reflexiona, medita antes de comprometerte. Lo extraño, lo errático podrá acontecer en tu mundo del romance. Buscarás la esencia de las cosas, lo real, lo auténtico.

Números de la suerte: 2, 37, 45.“Diálogo.”

ESCORPIO Lo que antes no funcionó, ahora tampoco funcionará para ti. Convéncete de la verdad y sobre todo acéptala. Mira la vida a través de los ojos del amor y encontrarás belleza en todo lo que te rodea. Rompe con el pasado. No busques refugio donde antes no lo encontraste.

Números de la suerte: 32, 43, 59.“Replanteos.”

SAGITARIO Sacas de tu vida a una persona que te envidia. Pondrás en orden tu vida sentimental y te prepararás a nuevos comienzos. Algo aparentemente imposible se realiza. Estarás más que satisfecho de todos los sacrificios por los que pasaste y las lamentaciones serán cosa del pasado.

Números de la suerte: 18, 23, 38.“decisiones.”

CAPRICORNIO Cree firmemente en ti. Desarrolla mayor fuerza de voluntad para que puedas salir adelante en tus proyectos u objetivos. Tus ideas serán de brillantes. Tienes el poder de abrir los caminos que conducen al éxito. No sigas esperando que otras personas sean los que tomen la iniciativa.

Números de la suerte: 14, 19, 34.“Lucidez.”

ACUARIO Nada se aleja de ti sin antes haber algo mejor esperando. Tienes el poder en tus manos para lograr lo imposible. Utiliza tu mente creativamente para mejorar, para abrirte nuevos horizontes y no para limitarte pensando negativamente.

Números de la suerte: 1, 19, 36.“Incertidumbre.”

PISCIS Deja que sean otros hoy los que hagan, manden y digan. Limítate a disfrutar de los acontecimientos y a verle el lado positivo a todo y a todos. Diviértete apasionadamente. Aunque no motives la guerra últimamente siempre hay guerra a tu lado. Tu mejor opción será la de no intervenir.

Números de la suerte: 7, 14, 21.“Amor.”