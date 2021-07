Horóscopo 27-07-2021

ARIES Toma las cosas con calma. En tus relaciones personales ahora sabrás con quien puedes contar y quien verdaderamente es tu amigo. Haz de tu salud tu prioridad. Muchos de tus achaques están de alguna manera relacionados con el exceso de trabajo y las tensiones, así que relájate.

Clave del día: Creatividad“Números de suerte: 10,7,33.”

TAURO Evita los comentarios negativos. Si se cancela alguna actividad o proyecto que a ti te interesa, no te sientas frustrado, ya que vendrán mejores oportunidades para ti. No critiques lo que otros hacen, dicen o no dicen. Aprovecha las horas de la tarde para descansar física y mentalmente.

Clave del día: Control“Números de suerte: 18,2,34.”

GÉMINIS Analiza qué puedes hacer para mejorar en tu trabajo y también mejorar la relación con tu pareja. Haz las cosas con pasión. Expande tus conocimientos para mejorar tu calidad de vida. Los cursos de corto tiempo, asistir a conferencias, leer o unirte a grupos de estudios será tu mejor opción.

Clave del día: Organizar“Números de suerte: 19,6,42.”

CÁNCER Tu presencia se hará notar significativamente. En tus relaciones personales te esperan momentos agradables después de algunos días de tormentas con truenos y relámpagos. No repitas patrones y hábitos que en el pasado no te llevaron a soluciones positivas, aprende de ellos.

Clave del día: Rehacer“Números de suerte: 21,18,30.”

LEO Termina tus proyectos. No dejes que tus esfuerzos sean en vano. A la hora de hacer compras exige un mejor precio y buena calidad. Cuida mucho tu reputación y tu imagen pública. No llegues tarde a citas o compromisos con personas importantes, aun cuando los consideres como familia.

Clave del día: Vencer“Números de suerte: 2, 21, 3”

VIRGO Aprende de aquello de lo cual te quejas. No te estanques en el tiempo. Confrontarás a tu pareja o socio con problemas existentes para que se resuelvan de una vez y por todas. Esto ayudará a ver y entender qué es lo que tiene que cambiar para que tu labor resulte exitosa.

Clave del día: Romper“Números de suerte: 40,18,28.”

LIBRA No descuides tu salud y mantente al día en tus exámenes de rutina. Tu manera de ver la vida choca en estos momentos con la de tu pareja. Te será difícil complacer los deseos de otros. Busca nuevas maneras de liberar tus tensiones, tales como masajes, baños termales, yoga y meditación.

Clave del día: Cumplir“Números de suerte: 12,33,27.”

ESCORPIO Es momento de cultivar la paz interior. No dejes que tus deseos de hacer las cosas rápidamente te lleven al fracaso. Evita las discusiones o peleas cuando las cosas no salgan como tú esperas. Aquello que realmente te beneficia te llegará cuando abras tu mente y tu corazón a los demás.

Clave del día: Despertar“Números de suerte: 46,11,20.”

SAGITARIO Es momento de organizar tus pensamientos y aplicar lo mejor de tus experiencias. Las personas que aún siguen a tu lado son tus verdaderos amigos, demuéstrales cuánto aprecias su apoyo. Has tenido muchas altas y bajas que hicieron de días pasados una verdadera montaña rusa.

Clave del día: Aceptar“Números de suerte: 14,5,27.”

CAPRICORNIO Respira tranquilidad. Todo lo que tenías que hacer ya lo has hecho. Dedícate a cuidar tus intereses personales. Planifica esas vacaciones que tanto te mereces. Buen día para organizar tus pensamientos y esperar que la vida te recompense por tus grandes esfuerzos y excelente trabajo.

Clave del día: Estabilidad“Números de suerte: 41,8,32.”

ACUARIO Lo sexual se intensifica ayudándote a transformar tus relaciones íntimas. Tomas conciencia de cómo te relacionas con los demás y como te afectan los problemas del diario vivir. Estás aprendiendo mucho de ti y te interesarás por conocer mejor las consecuencias de tus acciones.

Clave del día: Lección“Números de suerte: 16,31,9.”

PISCIS Recibirás el apoyo de aquellos que estén cerca de ti. Sentirás un fuerte deseo de compartir y fortalecer los lazos familiares. Buscarás envolverte en una relación sólida. Todo lo relacionado con reparación, mejoramiento, embellecimiento y hasta una nueva casa, está bien aspectado.

Clave del día: Recuperar“Números de suerte: 22,6,11.”