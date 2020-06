Horóscopo 28-06-2020

ARIES Tendrás propuestas económicas que solucionarán tus problemas financieros. Se abre una nueva etapa en tu vida. El trato con tus amigos/as cada vez es peor. Debes comenzar a comportarte.

Números de la suerte: 6, 34, 48.“Renacimiento.”

TAURO Deja de lado los reproche en tu relación sentimental. Vivir del pasado hará que tu futuro se torne turbulento. Buenas noticias en tu trabajo, puede llegar el ascenso que tanto buscabas.

Números de la suerte: 12, 33, 39.“Coherencia.”

GÉMINIS Tu trabajo requiere de cambios. No seas reacio/a a ellos. Debes a prender a ser flexible y adaptarte en estos nuevos tiempos. Te invitarán a un evento del cual no estás interesado/a en asistir, pero puede relacionarte con personas importantes.

Números de la suerte: 3, 11, 46.“Flexibilidad.”

CÁNCER Vive plenamente, no dejes que tus miedos y limitaciones te condicionen. Las otras personas deben aceptarte como eres, o debes replantearte tu círculo de amistades. El ejercicio físico es importante, no lo descuides.

Números de la suerte: 9, 17, 52.“Vida plena.”

LEO Transitarás un período muy positivo. Es momento que te animes a encarar tu nuevo negocio. Confía en tus instintos y no dudes más. Tu pareja te planteará algunos problemas de los cuales nunca reparaste.

Números de la suerte: 13, 21, 35.“Optimismo.”

VIRGO Tu vida no puede seguir siendo solo excesos. Es hora de que comiences a buscar un equilibrio. Cambia tu cabeza y con ello tu guardarropa y tu estética persona. Empieza a cuidarte.

Números de la suerte: 11, 23, 43.“Renacer.”

LIBRA Puedes vivir un momento tenso con tus compañeros de trabajo, pero todo se irá solucionando a medida que aceptes tus errores y limitaciones. Toma esto como un aprendizaje para crecer como persona.

Números de la suerte: 1, 20, 53.“Reconocimiento.”

ESCORPIO Debes dejar de mentirte a ti mismo/a. Tu vida se ha transformado en algo que no querías. Tienes todo el potencial para salir adelante. Si deseabas cambiar el auto, es el momento justo.

Números de la suerte: 4,39,57.“Buscando el camino.”

SAGITARIO Una tercera persona comienza a interponerse entre ti y tu pareja. No actúes por impulso, utiliza la cabeza y quizás los resultados sean más positivos que negativos. Una visita a tu familia los llenará de alegría. Mímalos.

Números de la suerte: 3, 37, 55.“Inteligencia.”

CAPRICORNIO No puedes estar siempre pendiente de todos. Empieza a centrarte en tu vida o perderás tiempo preciado. Los tratos y acuerdos son para cumplirlos, no te dejes influenciar por personas que no hacen bien a tu vida.

Números de la suerte: 10, 22, 34.“Independencia.”

ACUARIO Si te manejas con frivolidad por tu vida, solo te rodearás de personas vacías. Vuelve a tus raíces, a tus valores para acomodar tu vida. Un amigo/a necesita de tu apoyo y consejo. Busca estar atento/a.

Números de la suerte: 15, 45, 60.“Valores.”

PISCIS La relación de pareja debe trabajarse día a día. El esfuerzo es de los dos lados, no siempre seas el que exige. Si das amor, lo recibirás con creces. Cuídate en las comidas, evita los excesos.

Números de la suerte: 13, 27, 59.“Construir de a dos.”