Horóscopo 31-03-2021

ARIES Lánzate a nuevas aventuras profesionales. Aunque problemas no faltarán, tú podrás vencerlos con tu optimismo, fe y confianza en ti mismo. Disfruta de tu trabajo y lo convertirás en vez de un sacrificio en placer. Tendrás sueños y revelaciones que te darán avisos de lo que va a acontecer en tu vida.

Números de la suerte: 34, 45, 60.“Plenitud.”

TAURO No habrá nada en que tú pongas intención, dedicación y organización que no resulte un éxito. Tu salud y vitalidad mejoran notablemente. Aun así, cuida la extenuación o el agotamiento en el trabajo. Aprende a engavetar los problemas de la oficina, no los lleves a la casa.

Números de la suerte: 4, 21, 30.“Decisión.”

GÉMINIS No canceles tu felicidad o tu buena suerte pensando en escenarios de derrota o fracaso. Celebra cada instante de tu vida como un regalo divino que nunca más se va a repetir. Tu familia cercana te apoyará a lograr tus sueños. Ha llegado tu momento de romper con lo habitual, lo monótono.

Números de la suerte: 18, 34, 56.“Encuentros.”

CÁNCER Hay una caja de sorpresas esperando por ti y todas ellas positivas. Tomarás sabias decisiones de las cuales no te arrepentirás ya que te ayudarán a madurar e independizarte. Trabajo no te faltará, más bien se te abrirán nuevas fuentes de ingresos donde podrás probar tus innegables talentos.

Números de la suerte: 1, 11, 37.“Exteriorizar.”

LEO Se desvelan ante ti diferentes formas de ganar ingresos. Manejarás tu dinero y el de otros como un mago. En el terreno sentimental te recuperas de un desengaño, pero es posible que vuelvas a caer en la trampa del amor. No permitas que tu relación sentimental perjudique tus lazos familiares.

Números de la suerte: 19, 30, 52.“Pasión.”

VIRGO Tus facultades intuitivas y psiquismo natural se exaltan. El dinero ya no será una preocupación para ti ya que tendrás para lo necesario y mucho más. Las pruebas por las que has pasado te han fortalecido. Saldrás de dogmas paralizantes y te liberarás de sentimientos de culpa.

Números de la suerte: 10, 28, 58.“Vitalidad.”

LIBRA Oportunidades de lograr tus sueños profesionales y sentimentales aumentan. Te ganarás el cariño y la admiración de todos. Tu misión será comunicar verdades, hacer que otros vean realidades que se niegan aceptar y ayudar en su desarrollo económico, personal y espiritual.

Números de la suerte: 8, 14, 36.“Precaución.”

ESCORPIO Lo más raro e impredecible puede ocurrir. Notarás que hay magia, romance y pasión en el aire. Entras en un periodo interesante de tu vida. Si te encuentras en busca de pareja, tu rey o reina llega y volverás a reinar en el amor. Recuperas la fe y tu mundo sentimental se revuelca.

Números de la suerte: 3, 44, 59.“Armonía.”

SAGITARIO La energía planetaria te inyecta de entusiasmo y de mucha vitalidad. Date mérito, valórate, ponte en un altar. Amor y dinero van de la mano ahora. Aprovecha al máximo esta semana y disfruta de cenas, invitaciones, del teatro, de la música, pero no de obligaciones ni horarios fijos.

Números de la suerte: 13, 34, 57.“Cautela.”

CAPRICORNIO Las experiencias vividas en el amor te han preparado para enfrentar lo que sea. Valoras como nunca aquellas amistades que son como familia para ti. Estos te darán el apoyo o la ayuda que necesitas ya que serán también tus maestros en el arte de disfrutar la vida.

Números de la suerte: 4, 43, 50.“Ambición.”

ACUARIO Se impone que le prestes mayor importancia a tu salud. No te automediques y cuida lo que comes. Desintoxica tu mente de odios y rencores y haz ejercicios para mantener tu cuerpo en óptimas condiciones. Tu mundo sentimental jugara un papel importante en tu estabilidad emocional.

Números de la suerte: 4, 34, 39.“Cambios.”

PISCIS Sé selectivo a la hora de escoger pareja. Deja que otros se obsesionen contigo. Busca la verdad y la esencia en el ser que compartirá tu intimidad. Aléjate de seres conflictivos que absorben tu energía. Únete a quien te dé y no te la quite.

Números de la suerte: 11, 26, 42.“Determinación.”