En un fallo de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió que el artículo 259 del Código Electoral no es inconstitucional, contrario al criterio de un fiscal antidrogas que lo demandó porque obstaculiza la principal misión del Ministerio Público: perseguir el delito. El artículo en cuestión exige que el Tribunal Electoral consienta previa y expresamente el inicio de una investigación penal, policiva o administrativa cuando se trata de presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de los partidos políticos, candidatos y funcionarios electorales. Según el fallo, el fuero electoral garantiza la independencia y seguridad, principalmente a los políticos, para que actúen sin amenazas. Aunque el artículo tiene buenas intenciones, en la práctica los aforados han abusado de este privilegio, especialmente exfuncionarios. ¿En qué se basan los magistrados del Tribunal Electoral para mantener o quitar el fuero a los políticos? Es un criterio absolutamente discrecional, pues, si no se pueden investigar, no hay elementos para llegar a una decisión basada en hechos. Pero la Corte Suprema prefiere –una vez más– desentenderse de sus funciones. ¿Qué hay de malo en investigar presuntos delitos si los afectados no tienen nada que esconder? Solo es impunidad por adelantado.