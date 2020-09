Los contratos de obras y servicios que suscribe el Estado son, en muchos casos, letra muerta, leoninos y descuidados –si es que se le puede decir así–, y nada nos hace pensar que, al elaborarlos, los funcionarios se aseguran de garantizar los mejores intereses para la Nación. La negligencia es tal en la ejecución de obras, con adendas de hechos no previstos, de fianzas sin ejecutar, de negociaciones que parecen imposiciones, etc., que es inevitable pensar que hay complacencia o complicidad, pues en casi en ningún caso quedan salvaguardados los bienes de la colectividad. Y si es negligencia, estos funcionarios deberían ser separados de sus cargos y de inmediato procesados, ya que es inaceptable el enorme tamaño de su ineptitud. El contrato de la ciudad hospitalaria es un buen ejemplo, pues fue concebido como excusa para esquilmar decenas de millones al Estado. Y aunque el documento contiene artículos contra prácticas de corrupción, estipula también garantías que no se ejecutan y cláusulas de arbitraje que seguramente están hechas a favor del contratista. Cada vez más, los gobiernos pierden legitimidad por su negligencia, corrupción y ausencia de capacidad técnica para conducir el Estado. Los ejemplos sobran... y son tan abundantes como contratos hay.