Si hay algo que debe dar vergüenza al Órgano Judicial, es su notoria y manifiesta incapacidad, no solo en impartir justicia, sino en sus asuntos administrativos. Cuenta con una carrera judicial –algo de lo que pueden presumir pocas instituciones–, pero que languidece porque los méritos profesionales no son suficientes para ocupar un cargo. Los requisitos no escritos incluyen el amiguismo, la subordinación a la impunidad y cuanta mala práctica exista para beneficiar a delincuentes y al bolsillo de algunos que pomposamente se autodenominan “jueces”. A ello hay que agregar un Sistema Penal Acusatorio –hecho para agilizar los procesos judiciales–, cuya rapidez ya casi es comparable al proverbial lento y moroso sistema inquisitivo. Para tener idea, solo hay que ver las fechas de algunos juicios en Panamá y Panamá Oeste. ¿Cómo puede haber justicia sin jueces? ¿Dónde está la voluntad de hacer, de cambiar? ¿Dónde están los recursos económicos? Si se pudo –con relativo éxito– en Coclé y Veraguas, ¿por qué no se puede en donde se concentra la mayor cantidad de casos? Todo esto comprueba que podemos tener la mejor ley del mundo, pero también la peor disposición para hacer las cosas bien.