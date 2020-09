El Gobierno sigue endeudando al Estado y los ciudadanos que tenemos que pagar esos créditos no tenemos idea de cómo ni a dónde van esos miles de millones de dólares que en los últimos meses han sido prestados al país. Cuando alguien pregunta, el desprecio de las autoridades por su curiosidad es evidente, como si rendir cuentas fuera la obligación de otros. ¿Hasta cuándo seguirán con este ritmo de endeudamiento? Desde el Presidente hasta abajo, todo servidor público está obligado a rendir cuentas por lo que hace y no hace, pero tal parece que los ciudadanos estuviéramos locos, pues los funcionarios no se dan por aludidos. Hacen lo que les da la gana: mienten, despilfarran, ocultan, trafican influencias, etc., y nadie puede detener esta creciente vorágine de corrupción que terminará nuestra democracia. Tanta corrupción es posible porque somos una sociedad permisiva, superficial e indiferente, que solo nos importa los problemas del país cuando sentimos que nos han alcanzado, especialmente el bolsillo. Si fuéramos capaces de exigir que se cumpla la ley y que los funcionarios rindan cuentas, este sería un país en desarrollo, ni parecido al que nos hemos convertido.