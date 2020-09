El discurso del presidente Cortizo en la septuagésima quinta Asamblea General de las Naciones Unidas describió ideales de un mundo mejor tras la pandemia. “Supone –dijo Cortizo– cambios en nuestros sistemas económicos, en el liderazgo y gobernanza, la transparencia, la protección y restauración de la biodiversidad, los derechos humanos y la inclusión social”. Cortizó habló de construir el futuro que queremos; de transformaciones estructurales profundas; de combatir el desempleo con cambios en las políticas públicas; de “la importancia de apostar por la ciencia, tecnología e innovación...”. Lástima que sea palabrería bonita, pero inútil, y no porque no se pueda hacer, sino porque no existe la mínima voluntad de hacer esos cambios. No era necesaria una pandemia para notar nuestros serios problemas sociales: desigualdad, en especial. La pandemia –eso sí– ha acentuado la diferencia entre ser un simple ciudadano y un funcionario con poder. Ese mundo ideal de Cortizo quizá pueda ser posible, pero sin las sanguijuelas políticas que cuando dicen que quieren el bienestar de sus conciudadanos, en realidad hablan de sí mismos y de sus cuentas bancarias. Señor Cortizo: si quiere convencernos de que aspira un mundo mejor, dé el ejemplo, y empiece aquí en Panamá con más hechos y menos palabras.