Los escenarios ensayados para proyectar la vida del subsistema de Beneficio Definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social no son nada alentadores, ni ahora ni a futuro. Como siempre, nuestros políticos esperan hasta el último momento para analizar y solucionar los problemas, pues siempre están ocupados en otras cosas, que no necesariamente son sus deberes con el Estado. Como se sospechaba, este subsistema ya presenta déficits importantes, que para este año se calcula que sean cerca de unos $870 millones, cifra que aumenta a medida que pasen los años, hasta llegar a finales de esta década, cuando el hueco será más del doble que el monto actual: $1,800 millones. El diálogo que ha convocado el Presidente de la República para tratar este y otros temas más no debe ser tomado a la ligera, pues de éste deberán salir posibles soluciones para los graves problemas que enfrentamos. Y todos esperamos que, lejos de ser una oportunidad para hacer los acostumbrados negocios que suelen planearse a la par, esta vez –al menos por una ocasión– salgan planes a favor del país y su gente. Es eso o preparémonos para el caos.