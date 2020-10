Parece que el director de la Policía está entre los intocables del Gobierno, pues no son pocas las situaciones que han merecido su despido, pero sigue ahí. Bajo su dirección se dieron actos como la masacre de La Joyita, la fuga del asesino Ventura Ceballos, el aumento de los casos de homicidios este año –en plena pandemia– y ahora se suma otro caso en el que un periodista –de La Estrella de Panamá– es arrestado mientras realizaba la cobertura –plenamente identificado como prensa– de una protesta. El jefe policial ignoró la orden de liberar al periodista expedida por el presidente de la República, quien la semana pasada firmó la Declaración de Chapultepec, cuyo segundo principio indica: “Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”. La conducta del director de la Policía es errática, ya que, al tiempo que se disculpó con el periodista y admitió que la decisión de detenerlo no fue la más acertada, indicó que no se le dejó en libertad inmediata, “porque buscábamos cumplir con el proceso” en su contra. El acoso policial a periodistas lo creíamos superado, pero éste señor actúa como gorila militar de segunda generación.