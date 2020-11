El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Marco Castillero, comentó en sus cuentas de redes sociales, en días patrios, que si alguien sabe de un acto de corrupción –perpetrado, incluso, por diputados–, que lo denunciara con las pruebas respectivas, pues debe haber “cero tolerancia a la corrupción”. Cuando uno ve cómo en la AN los diputados se gastan el dinero de los impuestos; cómo se despilfarra o cómo va a parar a los bolsillos de muchos de sus colegas, uno no puede menos que pensar que nos está tomando el pelo, porque si lo dijo en serio, insulta nuestra inteligencia. Para empezar, los diputados están blindados con eso de la “prueba idónea” y, para colmo, gozan de la inmutable garantía de impunidad que les regala la Corte Suprema de Justicia. El corolario de las palabras del diputado Castillero es que él proclame su intolerancia a la corrupción, cuando es él quien firma los nombramientos de miles de personas que nadie sabe qué hacen en la AN y que es imposible que se acomoden en la sede de sus oficinas; que pida endeudarnos, dizque para pagar a empleados; que aumente las planillas en plena pandemia y que su gestión sea un dechado de oscurantismo. Lo malo, señor Castillero, es que si es humor lo que publicó, no ha provocado risas.