Dependencias del Estado, incluso la Caja de Seguro Social (CSS), han gastado cientos de miles de dólares en un intento por mejorar su imagen y hacer frente a las crisis mediáticas provocadas por los escándalos en las que frecuentemente se ven envueltas. Son tan básicos que, al hacer este tipo de contratación en plena pandemia, lejos de hacerse un favor, se labran por sí mismos un escándalo y no hay campaña de relaciones públicas capaz de revertir el efecto negativo que causará cuando los contribuyentes se enteren para qué usan su dinero. En segundo lugar, deben considerar que lo que tienen que hacer las empresas contratadas por instituciones como la Asamblea Nacional o la CSS no es mejorar su imagen, porque ello supone que hay algo que salvar, cuando lo que hay que hacer es empezar de cero. Gastar en estas tareas equivale a tirar el dinero de forma insensata, pues se necesita en asuntos mucho más urgentes que emitir boletines diciendo lo maravilloso que es la institución, cuando el efecto deseado será el contrario, ya que, tanta belleza equivale a mentir. Y en tercer lugar, ¿dónde quedó la austeridad? ¿No se han enterado que la plata no alcanza? Ciertamente, la incompetencia ha escalado a lo más alto del poder.