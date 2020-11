El financiamiento de las campañas electorales por parte del Estado, si bien está consagrado en el Código Electoral, es un tema que debería ser revisado por la sociedad, dadas las circunstancias. Hay que considerar el poco respeto que la clase política ha mostrado por la transparencia en la gestión pública, por lo que, si no van a rendir cuentas, la sociedad -que es la víctima del despojo- no debería ser cómplice de los malos manejos de estos sujetos. Recibir fondos públicos para su uso en campaña electoral acarrea responsabilidades que en este momento son desatendidas. Y, como si su opacidad no fuera suficiente, ahora hay un nuevo panorama: el Gobierno se apresta a contraer préstamos por montos cuantiosos a causa de la pandemia, que ha afectado la economía y los ingresos fiscales. Si los panameños tenemos que elegir entre financiar a políticos sinvergüenzas o ayudar a los afectados por la pandemia, no hay duda de que la primera opción no tendría oportunidad frente a una realidad que nos golpeará con fuerza en el rostro.