China es una superpotencia económica con un importante nivel de conciencia ambiental. Su gobierno tiene años desarrollando iniciativas ecológicas para sanear ríos, puertos y el aire de sus ciudades. Es el país líder en tecnologías limpias. Todo esto contrasta con el comportamiento de una de sus empresas que llegó a nuestro país para invertir en proyectos de gran magnitud. Panamá necesita esas obras y los miles de empleos que representan. No obstante, el costo real de estas requiere una mayor consideración. Por ejemplo, en Colón, se está construyendo un puerto de contenedores en isla Margarita, junto a una delicadísima área de arrecifes de coral y manglares de mucha importancia. La empresa china que desarrolla el proyecto no ha querido tomar en cuenta estas preocupaciones, como tampoco lo hizo la administración de Juan Carlos Varela, que le otorgó el visto bueno a ese puerto. Una investigación de la universidad canadiense de McGill y el Instituto Smithsonian, revela todo el patrimonio natural que está en riesgo, y la actitud insensible de la empresa. El mensaje del gobierno del presidente Cortizo debería ser que Panamá necesita que China sea un buen socio, no otro mal inversionista.