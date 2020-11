Hacer del conocimiento público los informes sobre el financiamiento de las campañas electorales de cada persona que se postule a un cargo de elección popular es un tema que en la sociedad ha alcanzado poco éxito. La razón de ello es que las llamadas “donaciones” políticas en muchos casos son, en realidad, “inversiones” por medio de las cuales el “donante” compra influencias, ya sea para obtener puestos dentro o fuera del país o para conseguir negocios con el Estado, etc. Entonces, en la práctica, se crea un contubernio entre el empresario y el político que pretende ocultar la simbiosis. La iniciativa para que los informes de gastos electorales sean de carácter público es una propuesta destacable entre las formuladas para reformar el Código Electoral que, además, busca penalizar severamente a los candidatos ganadores que no los presentan dentro del plazo dispuesto para ello. Pero esta es solo una propuesta que debe ser aprobada en la Asamblea Nacional, donde esas fuerzas operan abiertamente en contra de la transparencia. Si realmente deseamos disponer de más información sobre las donaciones electorales, no bastará el enunciado. Eso será materia de una lucha. ¡Otra más!