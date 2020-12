El Gobierno ha anunciado la llegada, en el primer trimestre de 2021, 450 mil dosis de una vacuna para personal esencial de salud, seguridad y personas con enfermedades crónicas. Este medio solicitó información al Ministerio de Salud (Minsa) para conocer el procedimiento y detalles sobre el almacenamiento de estos medicamentos y el protocolo que deben seguir esas primeras 225 mil personas que serán inoculadas en todo el país. Esa información no ha sido proporcionada, pese a haber transcurrido una semana desde que se la solicitó al Minsa. Pero este es, apenas, uno de muchos casos. Pareciera que existe una política de gobierno para guardar silencio. Es la actitud, por ejemplo, del Seguro Social, de la Asamblea, del Aeropuerto de Tocumen, de la Policía, del Ministerio de Obras Públicas, de la Contraloría, etc. Desobedecer fallos y normativas de la Ley de Transparencia, burlándola así, solo por el capricho de no divulgar algo que es público. Es evidente que desconocer la Ley no es la excusa, el objetivo es violarla.