La situación que vive el país no solo es preocupante por el elevado número de contagios que se reportan diariamente, sino porque hay componentes que agravan la situación. El Ministerio de Salud (Minsa), por ejemplo, tiene la virtud de dejar más preguntas que respuestas en sus ruedas de prensa. Son notorias las contradicciones entre lo que se comunica verbalmente y lo que se redacta en los cuerpos jurídicos. Entonces queda la duda: ¿qué creer? ¿Lo que dicen los voceros del Minsa o las resoluciones que contienen lo que supuestamencomunicaron? Cuando se requiere aclarar, entonces los funcionarios abren una puerta más temible: la discrecionalidad. Y entonces, entre la discreción para ejecutar las normativas y una comunicación poco efectiva, hace su entrada el caos. Así tenemos una parte de la población sin muchas opciones, ya que deben ganarse la vida. Pero se encuentran con una realidad no prevista: grandes aglomeraciones en las paradas de buses y del metro. Sin embargo, no les queda más que arriesgarse, a pesar del temor a ser detenidos o multados a causa del toque de queda. Al final, lejos de resolver el problema, el propio Minsa lo crea. He aquí el dilema. Mientras, los casos siguen en aumento.