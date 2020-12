El director general de la sociedad anónima propiedad del Estado que administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha sido irresponsable en el manejo de la información sobre los laboratorios que están instalados en la terminal aérea para aplicar pruebas de Covid-19 a los viajeros que ingresen al país sin los resultados de una prueba negativa del lugar de procedencia. Ha entregado la información que mejor le ha parecido y por tanto, escasa; ha omitido datos importantes sin justificación alguna; no ha llamado a una licitación para elegir a estas empresas y en consecuencia ha hecho contrataciones directas; ha pisoteado la Ley de Transparencia y se ha prestado para un juego que a todas luces es sucio, protegiendo intereses que tratan de esconderse, pero que claramente dejan ver la huella de funcionarios de este Gobierno. La pandemia es un negocio, de eso no hay duda, en especial para algunos funcionarios sin alma, tratando de sacarle provecho a la desgracia ajena. Puede que no estén a la vista, pero se siente su característico olor nauseabundo, producto de juntar a servidores públicos con negociados. Ese es el fondo del problema: el aeropuerto no entrega la información porque en ella se podría encontrar lo que de otra manera hay que desenterrar.