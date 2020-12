La junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) incluyó el pasado 30 de noviembre a la tabla de tarifas y cánones por servicios no aeronáuticos dos nuevas clasificaciones: “clínica de atención y servicios médicos al pasajero” y “casa de cambio de moneda extranjera”. Bajo la primera, estarían los laboratorios que están practicando las pruebas de Covid-19 a los pasajeros que no traigan sus propios resultados. La concesión que otorgó Aitsa a los laboratorios comenzó formalmente el 12 de octubre pasado, fecha de la reapertura el aeropuerto, pero debió haber sido desde –al menos– semanas antes, a fin de tener todo listo para el arribo de los pasajeros. La contratación fue directa, pese a que la ley obliga a la directiva de Aitsa a “fomentar la libre competencia en la prestación de todos los servicios, impulsando la existencia de dos o más proveedores por cada rubro”. Todo ello plantea preguntas como: ¿Por qué no se llamó a una licitación? ¿Por qué se negó a este medio información contenida en esta nueva tabla de tarifas? ¿Cómo operaban los laboratorios si no había una tarifa oficial para el alquiler de espacio para llevar a cabo sus tareas? ¿Operaban sin contrato? La reacción de Aitsa no ha sido otra que opacidad y silencio.