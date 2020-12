La capacidad del Gobierno para improvisar un desastre comunicacional y desasosiego en todo el país, sencillamente es desconcertante. Las nuevas medidas que anunció ayer el Ministro de Salud han dejado –como de costumbre– un profundo mar de dudas, no solo por la falta de claridad en sus planteamientos, sino porque algunas chocan frontalmente con disposiciones que entrarán en vigencia a principios de año, cuando, precisamente, empezarán las anunciadas ayer. El pueblo panameño no es un rebaño de ovejas al que se puede manejar como tal; tampoco somos súbditos de una monarquía, aunque cada vez más nos tratan así. Esta es una democracia –entiéndanlo de una buena vez– en la que los servidores públicos nos deben transparencia y rendición de cuentas. Es inaceptable tanta ineptitud e incompetencia en la gestión de esta crisis. No hay planes, no hay proyecciones, no hay gente pensante, todo es producto de una escandalosa improvisación que revela una extraordinaria torpeza. Esta pandemia ha debido manejarse con criterios técnicos, pero en el Gobierno se percibe la codicia de una pandilla que solo quiere y trabaja para saquear el Estado para llenarse los bolsillos. ¿Cuándo, Presidente, empezará a pedir renuncias?