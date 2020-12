Dada la alta cantidad de contagios de la Covid-19 que se registran diariamente en Panamá, la población necesita mayor información sobre las defunciones. Esto es, por ejemplo, estadísticas más precisas sobre morbilidades, tratamientos –si recibieron o no–, dónde han fallecido, focos de contagios derivados de la trazabilidad, edad, factores de riesgo, etc. Esta información sirve a nuestra población, pues sabe a qué atenerse. Si bien es cierto que al principio con esa información algunos podían identificar a las víctimas de la enfermedad debido a la baja cantidad de fallecidos que había, ahora las circunstancias han cambiado. La cantidad de fallecidos en un día puede llegar a decenas y lo importante ahora no es el quién, sino el cómo y por qué. Las autoridades de salud deben aportar estas estadísticas, pues las personas pueden analizarlas y con ello identificar con claridad patrones y actuar en consecuencia. Actualmente solo hay especulaciones, pues no se cuenta con esta información. Hasta ahora, el Ministerio de Salud ha sido reticente a brindar información valiosa para todos los ciudadanos.Una vez más, las autoridades enfrentan el dilema entre hacer lo correcto o mantener a la población en la más absurda oscuridad.