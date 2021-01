El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, ha rendido un informe de gestión que más bien es el informe de la falta de diligencia en el cargo que ocupa. Se ha presentado para darnos excusas sobre el por qué aún no hay una vista fiscal en los casos de alto perfil, que incluye el juicio de corrupción más importante de la historia del país, el caso Odebrecht, empresa esta que, según dijo, tampoco ha cumplido –por dos años– el acuerdo de pena que le fue impuesto. Da la impresión de que este funcionario no puede hacer nada al respecto, cuando es él quien tiene el sartén por el mango. Un año en el cargo y todo está paralizado. Y si bien la pandemia ha contribuido a ello, no deja de ser un factor más el hecho de que desmanteló la Fiscalía Especial Anticorrupción, tal como lo exigían los acusados, deseos estos que no tardó en cristalizar el complaciente señor Ulloa, y que, de añadidura, nombró de asistente a un cercano colaborador político de acusados de alto perfil. De esos hechos también ha debido rendir cuentas y no solo de las cosas que no ha hecho. Esperamos que su próximo informe de gestión incluya algunas condenas, porque este ha sido una verdadera decepción.