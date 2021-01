La elección de la nueva dirigencia del Comité Olímpico de Panamá pone de manifiesto el alto grado de politización del deporte en el país. Esto en sí no es noticia. ¿Desde hace cuánto no se sabe que los diputados y sus acólitos se han tomado las principales federaciones deportivas en el país? Lo que sí es novedoso es ver lo lejos que están dispuestos a llegar para quedarse con el control de éstas. Y es que el botín que el control de las diversas federaciones permite manejar, pone a disposición, sin supervisión, fiscalización ni responsabilidad de nadie, millones de dólares, para continuar aceitando la rueda del clientelismo político y financiar comodidades que seguramente no se pudieran permitir de otra manera. Lo que ocurre con el deporte nacional es el vivo ejemplo de cómo hay funcionarios que pueden convertirse, ya no en burócratas improductivos, sino directamente contraproducentes que están ahí para garantizar la posibilidad de seguir esquilmando el Estado. La victoria de una nómina sin intereses políticos es una afrenta al status quo, al pillaje de los fondos públicos que, sin traba alguna, han usado hasta ahora bajo la máscara patriota del deporte nacional. Suficiente tiempo ha pasado haciéndonos de la vista gorda de lo que sucede a través de Pandeportes.