El presidente de EU, Donald Trump, pasa por su peor momento político, y eso se lo debe a él mismo. Olvidó ser el presidente de todo su país; incitó a grupos radicales para que impidieran el reconocimiento de quien lo reemplazará en el cargo. Si bien Trump goza de la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano, sus responsabilidades al expresarse tienen mayor peso, pueden influir profundamente en las decisiones de sus seguidores; provocar daños irreparables a su país, su democracia y la tranquilidad del mundo. Los líderes de un país no deben llamar al odio, al radicalismo. Y eso es lo que ha hecho él. Y no está solo. Sin ir más lejos, en Panamá esos discursos de rencor y desprecio –lanzados desde las tribunas del Parlamento panameño– han encontrado adeptos, seguidores dispuestos a hacer lo que les pidan sus líderes. El presidente de Panamá, en esa misma línea, lleva meses pidiéndonos que respetemos la cuarentena, pero admite que si llegara a contagiarse de la Covid-19, se la “rifa” saliendo, pues no está hecho para el encierro. Después de eso, ¿quién se quedará en casa? Quizás sea la misma libertad de expresión, pero definitivamente no es lo mismo que lo diga un presidente que un desconocido.