El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha decidido, unilateralmente, mantener cerradas algunas playas del país. Ello, a pesar de que su apertura parcial los días de semana habría sido autorizada por las autoridades. La preocupación de Sinaproc es comprensible, aunque plantar banderas rojas en las playas por motivos sanitarios es algo que debería ser decisión de otras instancias. Prohibir el uso de playas ha exacerbado los ánimos, ya que un anuncio así causa no solo disgusto, sino confusión, pues en este tema, en cosa de días, hubo tanto avances como retrocesos, lo cual generó tal grado de confusión que ya no se sabe a quién creerle. Estas decisiones deben ser coordinadas y comunicarse a través de un solo canal, ya que, lejos de aclarar, una medida de restricción explicada por cinco o diez funcionarios que, encima, no se coordinan, terminará inevitablemente con cinco o diez versiones –y en muchos casos distintas– de un mismo hecho, pues el mensaje se distorsiona con cada versión que se da. Tras 10 meses de comunicados y de ruedas de prensa, uno pensaría que todo esto habría sido entendido y superado, pero todos los días vemos a la misma gente con los mismos enredos. Y ahora se suma Sinaproc. Francamente, esto no tiene solución. Es más más fácil empezar de cero que arreglar tanta incompetencia.