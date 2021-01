La Corte Suprema de Justicia debería elaborar un detalladísimo manual o guía para presentar denuncias o querellas contra los inmaculados padres de la patria, ya que lo de la “prueba idónea” es el más difícil rompecabezas de armar en materia judicial, pues, sea cual sea la que se presente para que los magistrados investiguen la conducta de estos intachables señores, resulta en que no sirve, ninguna sirve para tal propósito. La consecuencia derivada de esa falta de prueba idónea termina siempre en impunidad. Ni llevando el dinero del soborno ni el testimonio de la o las víctimas ni una auditoría de la Contraloría, ni siquiera con una confesión de parte, reúnen las exigencias para que que sean consideradas pruebas idóneas. Entonces, por qué no presentan un proyecto de ley –porque iniciativa legislativa les sobra– que defina qué es, cómo se presenta y qué no puede ser utilizado como prueba idónea. Quizás así comprendamos, de una buena vez por todas, que los diputados son seres emanados de la divinidad, que están por encima del ciudadano, inalcanzables por las leyes del hombre. Y también así, las víctimas de sus oprobiosas conductas no les harán perder su preciso tiempo con inútiles e inconducentes denuncias.