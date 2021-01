Una vez más, debemos deplorar el vergonzoso triunfo de la impunidad por culpa de una justicia tardía. Casi dos años y medio tardó la Corte Suprema de Justicia en pronunciarse sobre un amparo de garantías –recurso, que según nuestra Constitución debe tramitarse “mediante procedimiento sumario”– que interpuso una de las personas investigadas en el caso Odebrecht. Se trata de Juan Carlos Espinosa, exjefe de Política Exterior de la Cancillería, cuyo testimonio habría sido clave para llegar a un importante político de Cambio Democrático, presumiblemente a Rómulo Roux. La Corte concluyó que no se violaron los derechos constitucionales de Espinosa, como él alegaba en su recurso de amparo. Pero resulta que ahora no se le pueden formular cargos, pues el período de investigación ha sido cerrado, con lo que él y Roux han quedado fuera de las pesquisas de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Un fallo justo, pero a destiempo no es justicia, es equivalente a promover impunidad. Una vez más ha quedado demostrado que para los magistrados de la Corte Suprema, la Ley y la Constitución solo sirven para ser violadas. Es muy simple, sin la certeza del castigo, triunfa la corrupción.